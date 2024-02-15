Bilim insanları ilk kez bir asteroidin yüzeyinde su tespit etti!

Emekli bir NASA uzay aracından elde edilen veriler, bilim insanlarının ilk kez bir asteroidin yüzeyindeki suyu tespit etmelerine yardımcı oldu. Keşif, The Planetary Science Journal'da yer alan yeni bir çalışmada açıklandı. Çalışmaya katılan araştırmacılar, bu keşfin erken gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olabileceğini söylüyor.

Yeni çalışmanın başyazarı olan SwRI'dan Dr. Anicia Arredondo, bir basın açıklamasında "Asteroitler gezegen oluşum sürecinden arta kalanlardır. Bileşimleri güneş bulutsusunda nerede oluştuklarına bağlı olarak değişir.

Bu özel keşif, asteroitleri incelemenin önemini ve artık emekli olmuş uzay araçları ve gözlemevlerinden elde edilen verilerin ne kadar yararlı olabileceğini vurgulamaya devam ediyor. Asteroidin yüzeyindeki suyu tespit etmek için kullanılan veriler NASA'nın Kızılötesi Astronomi için Stratosferik Gözlemevi'nden (SOFIA) geldi.





DİĞER ASTEROİTLERDE SU MOLEKÜLLERİ TESPİT ETMEK İÇİN ÇALIŞMALAR PLANLANIYOR

NASA ve Alman Uzay Ajansı DLR arasındaki bu ortak proje 2014-2022 yılları arasında aktif olduğu için son birkaç yıl içinde gözlemevlerinde yakalanan veriler, bunun gibi keşifler hakkında yeni bilgiler sağlamaya devam ediyor.

Araştırmacılar, asteroitlerdeki su moleküllerini gösteren verileri yakalamaya yönelik diğer girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirtiyor. Daha sönük iki asteroitten, Parthenope ve Melpomene'den veri elde etmeye çalışsalar da araştırmacılar, verilerin kesin bir sonuç çıkarmak için çok erken olduğunu söylüyor.

Ancak bilim insanları, SOFIA'dan elde edilen verilerle, bir asteroidin yüzeyinde su moleküllerinin var olabileceğini kesin olarak söyleyebiliyor. Ayrıca, diğer asteroitlerde de su molekülleri tespit edip edemeyeceklerini görmek için çalışmalar yapmayı planlıyor.

Araştırmacılar SOFIA'nın gözlemlediği asteroide daha yakından bakmak için James Webb'i kullanmaya çalışmayacak. Webb ile yürütülen çalışmaların daha fazla bilgi ve daha fazla doğrulama sağlayacağı düşünülüyor. Araştırmacılar, teleskobun bir sonraki döngüsü sırasında kontrol etmek istedikleri yaklaşık 30 hedef olduğunu söylüyor.