Bilim insanları ilk kez işlevsel insan beyin dokusunu 3D baskıyla üretti!

Araştırmacılar, işlevsel olan ilk 3D baskılı insan beyni dokusu geliştirdiklerini ve bunun Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkları incelemek için yeni bir fırsat yaratacağını duyurdu.

Bilim insanları ilk kez işlevsel insan beyin dokusunu 3D baskıyla üretti!
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Wisconsin-Madison Üniversitesi ile çalışan bir grup araştırmacı, ilk işlevsel 3D baskılı insan beyin dokusunu geliştirdiklerini açıkladı. Grup, araştırmalarının Alzheimer gibi mevcut nörolojik bozuklukları incelemek için yeni kapılar açacağını umduklarını söylüyor.

Bulgularını Cell Stem Cell dergisinde yayınlayan araştırmacılar, yatay "bio-ink" jel katmanları kullanarak 3D baskılı beyin dokusunu nasıl oluşturduklarını detaylandırdı.

Yeni araştırmanın ortak yazarlarından Su-Chun Zhang, 3D baskılı beyin dokusu hakkında yaptığı açıklamada, "Doku, hâlâ bir arada tutmak için yeterli yapıya sahip. Fakat nöronların birbiri içinde büyümesine ve birbirleriyle konuşmaya başlamasına izin verecek kadar yumuşak" dedi.

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İSTEDİKLERİ ZAMAN HER TÜR NÖRONU ÜRETEBİLECEKLER

Araştırmacılar, kullandıkları düzenleme sayesinde hücrelerin insan beynindekine benzer şekilde ağlar oluşturmaya başladığını ve oluşturdukları nörotransmitterler aracılığıyla birbirleriyle iletişim kurabildiklerini söylüyor.

Asıl ilgi çekici olan şeyin ise, araştırmacıların bu 3D baskılı beyin dokusunun, bilim insanlarının beyni incelerken halihazırda kullandıkları "mini beyin" modellerine göre avantajlara sahip olduğuna inanmaları olduğu belirtiliyor. Çünkü bu süreç onlara istedikleri zaman neredeyse her tür nöronu üretme imkânı veriyor. Bu sayede, her şeyi istedikleri gibi bir araya getirebiliyorlar.

Bu ekstra esnekliğin, Alzheimer ve Parkinson gibi her ikisi de dünya çapında milyonları etkileyen hastalıklar da dahil olmak üzere nörolojik hastalıkların insan beyni üzerindeki etkilerini nasıl incelediğimiz konusunda oyunun kurallarını değiştirebileceği öngörülüyor. Ayrıca, beynimizin çalışma şeklinin daha iyi anlamaya da yardımcı olabileceği düşünülüyor.

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