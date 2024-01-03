Bilim insanları titreşimli bir obezite hapı geliştirdi!

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’ndeki (MIT) bilim insanları, titreşimli bir obezite hapı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Araştırmacılar, yeni titreşimli kapsülü yemekten önce bir bardak dolusu su içmeye benzetiyor. Diyetisyenler bu yöntemi, tokluk hissini taklit etmek üzere beyne sinyaller göndermek için bir yöntem olarak öneriyor. Yeni projenin arkasındaki bilim insanları da bunu gelecekte ameliyatlara bir alternatif olarak öneriyor. Ozempic ve Wegovy gibi semaglutidleri içeren ikincisi, büyük ölçüde ilaç fikri mülkiyet yasaları nedeniyle hem son derece popüler hem de engelleyici derecede pahalı olduğu belirtiliyor.

MIT'nin kapsülü bazı laboratuvar başarıları elde etti. Ekibe göre, test hayvanlarına yemekten 20 dakika önce hap vermek, tüketimlerini yaklaşık yüzde 40 oranında azalttı. Bu kapsamda, verilen kapsül, vagus kraniyal siniri aracılığıyla beyne bir sinyal gönderen mekanoreseptörleri uyarıyor. Beyin harekete geçtikten sonra insülin, GLP-1, C-peptid ve PYY hormonlarının üretimini başlatarak açlığı azaltırken sindirim sürecini hızlandırıyor.

Doçent Giovanni Traverso, konuya ilişkin açıklama yaparak, "Davranış değişikliği çok derin ve bu, herhangi bir eksojen terapötik yerine endojen sistemi kullanıyor. Enterik sinir sistemini modüle ederek biyolojik ilaçların dağıtımıyla ilgili bazı zorlukların ve maliyetlerin üstesinden gelme potansiyeline sahibiz” dedi.





OLDUKÇA UYGUN MALİYETLİ

Kabaca standart bir multi-vitamin boyutunda olan kapsül, gümüş oksit pil ile çalışan titreşimli bir motor içeriyor. Mideye ulaştıktan sonra, mide asidi dış tabakayı çözer ve devreyi tamamlayarak titreşimi başlatıyor.

Ekip, etkinliğin ötesinde sistemin güvenliğini belirlemek için çalışıyor. Bu da üretimin artırılması ve nihai insan testleri için bir yöntem gerektiriyor.

Doktora sonrası araştırmacı Shriya Srinivasan, "Ölçeklendirildiğinde, cihazımız oldukça uygun maliyetli bir fiyat noktasında üretilebilir" diye konuştu.

Araştırmacılar, yutulabilir sensörleri ve hatta mikro-robotik sistemleri keşfettikçe, kapsül tabanlı teknoloji tedavileri son yıllarda yeni bir kategori haline geldi.