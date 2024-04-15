BİM'den görülmemiş fırsat! 7 vitesli Ape Ryder DC20 elektrikli bisiklet geliyor

BİM, yürüyüşten kaçınan tüketicilere hitap eden yeni bir elektronik araç sunarak alışveriş deneyimini bir adım öteye taşıyor.

BİM, Türkiye’nin önde gelen market zincirlerinden biri olarak, bu ay yaptığı karavan satışlarıyla gündeme geldi ve şimdi de elektrikli bisiklet pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor.





Yakında satışa sunulacak olan Ape DC20 elektrikli bisiklet, uygun fiyatı ve pratik yapısıyla dikkat çekiyor. Elektrikli bisikletler, hem ekonomik hem de çevre dostu olmaları nedeniyle, günümüzde tercih edilen ulaşım araçları arasında yer alıyor.

Ape DC20’nin fiyatı ve teknik özellikleri hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, BİM’in resmi duyurularını takip edebilirsiniz.





19 NİSANDA BİM RAFLARINDA YERİNİ ALACAK!

BİM, elektrikli ulaşımın rahatlığını müşterilerine sunmak üzere, Ryder DC20 modeliyle pedal çevirmenin yeni bir boyutunu getiriyor. 19 Nisan’da raflarda yerini alacak bu bisiklet, 250 watt’lık motor gücü, 12 amper saat kapasiteli bataryası ve Shimano’nun 7 vitesli sistemiyle donanmış durumda.

Bu özelliklerle Ryder DC20, tek şarjla 40 ila 50 kilometre arası bir mesafeyi kat edebilirken, saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor.





Ape Ryder DC20 MODEL ELEKTRİKLİ BİSİKLET ÖZELLİKLERİ

BİM, 19 Nisan’dan itibaren müşterilerine sunacağı Ape Ryder DC20 model elektrikli bisiklet ile şehir içi ulaşımın konforunu artırıyor. Bu bisiklet, 250W gücünde bir motor, 20 inç alaşım şasi ve 48V 12Ah kapasiteli bir akü ile donatılmış.

LCD gösterge paneli, Shimano’nun 7 vitesli şanzımanı, 20 inç çift tüplü ön çatalı ve konforlu bir sele ile tasarlanmış. KENDA 20” x 4.0 ebatlarında lastiklere sahip olan bu model, disk fren sistemine ve 25 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

Tek şarjla 40-50 km menzil sunan Ape Ryder DC20’nin ağırlığı 31 Kg ve taşıma kapasitesi 150 Kg’dır. Fiyatı ise 39.999 TL olarak belirlenmiş.