Bist 100
9.250,36 0%
DOLAR
30,84 0,37%
EURO
33,25 0,03%
ALTIN
1.985,29 0,28%

Bir mesajlaşma uygulaması yapay zekânın en şikayet edilen sorunlarından birini çözmeyi planlıyor!

Slack, yeni yapay zekâ özelliklerinin en sinir bozucu sorunlarından birini çözeceğini vaat ediyor.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 17:35
Bir mesajlaşma uygulaması yapay zekânın en şikayet edilen sorunlarından birini çözmeyi planlıyor!

Mesajlaşma uygulaması Slack'te eski bir mesajı ya da belgeyi bulmak zor olabiliyor. Şimdi, mesajlaşma uygulaması yeni üretken yapay zekâ özelliklerinin bu konuda yardımcı olabileceğini umuyor.

Slack yeni araçları, çarşamba günü bir blog yazısıyla duyurdu. Bunlardan ilki, şirketin kamuya açık iletişimlerinin yanı sıra kişisel Slack konuşmalarına dayalı olarak ilgili mesajlara alıntılar içeren kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlayarak aramayı iyileştirmeyi amaçlıyor.

yapay zeka

YAPAY ZEKÂ "AKILLI ÖNERİLERDE" BULUNACAK

Bir başka yararlı özellik ise, aramalarda kullanacağınız anahtar terimi tam olarak düşünemiyorsanız, yapay zekâ "akıllı önerilerde" bulunuyor.

Aramanın yanı sıra, yeni özellikler uzun konuşmaların özetlenmesine yardımcı olabiliyor veya örneğin tatildeyken kaçırdığınız herhangi bir şeyi yakalamak için size kanal özetleri verebiliyor.

Slack, yeni yapay zekâ özelliklerinin şu anda kurumsal planlar için ücretli bir eklenti olarak mevcut olduğunu ve diğer planların da yakında geleceğini söyledi. Şirket, fiyatlandırma konusunda şu an için bilgi vermedi.

Öte yandan, diğer şirketler de geçtiğimiz aylarda kendi yapay zekâ destekli üretkenlik araçlarını tanıttı.

Microsoft, daha fazla geliştiricinin yapay zekâyı kullanmasını sağlamak amacıyla OpenAI ile ortaklaşa oluşturduğu üretken yapay zekâ asistanı Copilot'u şirket içi ekiplere sunmaya başladı. Google kısa süre önce yapay zekâ portföyünü yeniden markalaştırarak sohbet robotunun adını Bard'dan Gemini'ye değiştirdi. Sohbet robotunun rakipleri arasında OpenAI'nin ChatGPT'si ve Elon Musk'ın X'inden Grok bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

Borçluları feraha çıkaran borç kapatma kredisi! Sadece bu şartı sağlamak yetiyor

Borçluları feraha çıkaran borç kapatma kredisi! Sadece bu şartı sağlamak yetiyor

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı

Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
iPhone 15 Pro Max’in şarj süresi hayal kırıklığı yarattı! İşte en uzun şarj süresine sahip iPhone’lar…
2
Ay’a inen ilk özel yapım uzay aracı olması hedeflenen Odysseus'un yolculuğu başladı!
3
Işık Mikroskobu ile Gözle Görülmeyen Canlıları Nasıl Gözlemleyebiliriz?
4
Baldur’s Gate 3, Oyun Dünyasını Fethetti: Yılın Oyunu Ödülüne Layık Görüldü!
5
Bir mesajlaşma uygulaması yapay zekânın en şikayet edilen sorunlarından birini çözmeyi planlıyor!
6
Apple’ın Copilot’a rakip olacak yapay zekâ aracıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı!
7
Tesla’ya rakip olan General Motors’un otonom sürüş teknolojisi 1200 kilometre menzil sunuyor!

Kuruma gitmeye gerek yok! 5 dakikada başvuran devletten 7100 TL maaş alıyor: İşte aranan şart

300.000 TL-650.000 TL faizsiz kredi desteği! Banka o bireye kapılarını araladı

Kimse bu tarifin kek olduğunu anlamayacak! Börek gibi çayın yanında tuzlu kek tarifi

Borçluları feraha çıkaran borç kapatma kredisi! Sadece bu şartı sağlamak yetiyor

Sadece 4 Malzemeyle Yapabileceğiniz Diyet Brownie Tarifi: Mikrodalgada Pişiyor!

İŞKUR’da 106 bin 597 iş fırsatı! Depo, temizlik, güvenlik, aşçılık ve daha fazlası…

Maaş zammına yüzde 17,56 ek zam daha! İmzalar atıldı

Ehliyet sahipleri dikkat! Bugün itibarıyla başladı: Başvuru yapılması gerekiyor

425.000 TL’ye kargir satılığa çıkartıldı! Avlulu arayanlara müjde

Sadece 15.000 TL’ye arsanın tapusu hazır! Herkes koştur koştur bu arsayı almaya gidiyor

Merkezi yerde 4.440 TL’ye arsa satışa çıkartıldı! 190,71 metrekare arsanız sizi bekliyor

Acun Medya’da Yüksek Maaş ile Lise Mezunlarına İş Fırsatı! İşte Başvuru Şartları