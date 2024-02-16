Bir mesajlaşma uygulaması yapay zekânın en şikayet edilen sorunlarından birini çözmeyi planlıyor!

Mesajlaşma uygulaması Slack'te eski bir mesajı ya da belgeyi bulmak zor olabiliyor. Şimdi, mesajlaşma uygulaması yeni üretken yapay zekâ özelliklerinin bu konuda yardımcı olabileceğini umuyor.

Slack yeni araçları, çarşamba günü bir blog yazısıyla duyurdu. Bunlardan ilki, şirketin kamuya açık iletişimlerinin yanı sıra kişisel Slack konuşmalarına dayalı olarak ilgili mesajlara alıntılar içeren kişiselleştirilmiş yanıtlar sağlayarak aramayı iyileştirmeyi amaçlıyor.





YAPAY ZEKÂ "AKILLI ÖNERİLERDE" BULUNACAK

Bir başka yararlı özellik ise, aramalarda kullanacağınız anahtar terimi tam olarak düşünemiyorsanız, yapay zekâ "akıllı önerilerde" bulunuyor.

Aramanın yanı sıra, yeni özellikler uzun konuşmaların özetlenmesine yardımcı olabiliyor veya örneğin tatildeyken kaçırdığınız herhangi bir şeyi yakalamak için size kanal özetleri verebiliyor.

Slack, yeni yapay zekâ özelliklerinin şu anda kurumsal planlar için ücretli bir eklenti olarak mevcut olduğunu ve diğer planların da yakında geleceğini söyledi. Şirket, fiyatlandırma konusunda şu an için bilgi vermedi.

Öte yandan, diğer şirketler de geçtiğimiz aylarda kendi yapay zekâ destekli üretkenlik araçlarını tanıttı.

Microsoft, daha fazla geliştiricinin yapay zekâyı kullanmasını sağlamak amacıyla OpenAI ile ortaklaşa oluşturduğu üretken yapay zekâ asistanı Copilot'u şirket içi ekiplere sunmaya başladı. Google kısa süre önce yapay zekâ portföyünü yeniden markalaştırarak sohbet robotunun adını Bard'dan Gemini'ye değiştirdi. Sohbet robotunun rakipleri arasında OpenAI'nin ChatGPT'si ve Elon Musk'ın X'inden Grok bulunuyor.