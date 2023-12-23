Blackpink sanal gerçeklik konseri verecek!

Blackpink’in VR gözlüğü olan herkese sanal gerçeklik konseri vereceği açıklandı. İşte merak edilenler...

Blackpink sanal gerçeklik konseri verecek!
Yayın Tarihi:

Dünyaca ünlü K-Pop grubu Blackpink, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü olanlara özel konser vereceğini duyurdu.

Grup, 26 Aralık'ta Türkiye saati ile (TSİ) 17:00'de Meta'nın Horizon Worlds Music Valley'de "BLACKPINK: A VR Encore" adlı ücretsiz bir VR konserine ev sahipliği yapacak.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre konser, 70 dakika sürecek ve tipik bir konser gibi olmayacak. Etkinlik, grubun Seul'deki Gocheok Sky Dome'da gerçekleşen Born Pink Dünya Turu finalinde VR için özel olarak çekildi ve sahnedeki kameralarla üretildi. Bu da tüm modayı, havai fişekleri ve "Pink Venom" gibi hitlerin performanslarını ön sıradan daha iyi izleyeceğiniz anlamına geliyor.

blackpink

VR KONSERİ OCAK AYININ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Aynı zamanda, 26 Aralık'taki konserin tekrarları ocak ayının sonuna kadar Meta Horizon Worlds'de izlenebilecek.

Blackpink son kez sahneye çıktıktan sonra partiye devam etmek isteyen izleyiciler Horizon Worlds'ün Club Photo Oppa'sına uğrayabilecek ve burada K-pop temalı bir after-party düzenlenecek.

KONSER TANIMINA İLİŞKİN VİDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Öne Çıkanlar
Evde bir paket makarna varsa hemen deneyin! Makarnayla yapılacak 4 farklı lezzet Evde bir paket makarna varsa hemen deneyin! Makarnayla yapılacak 4 farklı lezzet
Gece yarısı kötü haber gelmişti! Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu: Dakikalar sonra gerçek ayyuka çıktı Gece yarısı kötü haber gelmişti! Yıldız Tilbe sevenlerini korkuttu: Dakikalar sonra gerçek ayyuka çıktı
Yatırımın adresi değişti! 3 tanesi 150 TL'den daha fazla tutuyor: Altını solda sıfır bıraktı Yatırımın adresi değişti! 3 tanesi 150 TL'den daha fazla tutuyor: Altını solda sıfır bıraktı
Çok Okunanlar
Havacılık teknolojisinde yeni dönem! Bir kargo uçağı pilot olmadan mil uçtu! Havacılık teknolojisinde yeni dönem! Bir kargo uçağı pilot olmadan mil uçtu! Siber saldırılar 2024’te yapay zekâ yardımıyla mı yapılacak? Siber saldırılar 2024’te yapay zekâ yardımıyla mı yapılacak? Türk astronot uzaya gecikmeli gidecek: Yeni tarih belli oldu Türk astronot uzaya gecikmeli gidecek: Yeni tarih belli oldu AMD, Almanya’da iki yeni süper bilgisayar üretecek! AMD, Almanya’da iki yeni süper bilgisayar üretecek! Uzak evrende galaksi ölçeğinde rüzgârların oluştuğu belirlendi! Uzak evrende galaksi ölçeğinde rüzgârların oluştuğu belirlendi!