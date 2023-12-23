Blackpink sanal gerçeklik konseri verecek!

Dünyaca ünlü K-Pop grubu Blackpink, sanal gerçeklik (VR) gözlüğü olanlara özel konser vereceğini duyurdu.

Grup, 26 Aralık'ta Türkiye saati ile (TSİ) 17:00'de Meta'nın Horizon Worlds Music Valley'de "BLACKPINK: A VR Encore" adlı ücretsiz bir VR konserine ev sahipliği yapacak.

aksiyon.com.tr'nin haberine göre konser, 70 dakika sürecek ve tipik bir konser gibi olmayacak. Etkinlik, grubun Seul'deki Gocheok Sky Dome'da gerçekleşen Born Pink Dünya Turu finalinde VR için özel olarak çekildi ve sahnedeki kameralarla üretildi. Bu da tüm modayı, havai fişekleri ve "Pink Venom" gibi hitlerin performanslarını ön sıradan daha iyi izleyeceğiniz anlamına geliyor.





VR KONSERİ OCAK AYININ SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Aynı zamanda, 26 Aralık'taki konserin tekrarları ocak ayının sonuna kadar Meta Horizon Worlds'de izlenebilecek.

Blackpink son kez sahneye çıktıktan sonra partiye devam etmek isteyen izleyiciler Horizon Worlds'ün Club Photo Oppa'sına uğrayabilecek ve burada K-pop temalı bir after-party düzenlenecek.

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