Boğaziçi Üniversitesi, TEKNOFEST KKTC'de Yer Aldı

Boğaziçi Üniversitesi TEKNOFEST KKTC'de Yoğun İlgiyle Karşılandı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, TEKNOFEST KKTC etkinliğinin oldukça başarılı geçtiğini söyledi. İnci, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde etkinliğe gösterilen ilginin, beklentilerin çok üzerinde olduğunu belirtti.

Yurt Dışına Açılım Vizyonu

Rektör İnci, TEKNOFEST gibi organizasyonların yurt dışına daha fazla açılacağını düşündüğünü ifade etti. Bu tür etkinliklerin, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak ve yenilikçi projelerin geliştirilmesini sağlamak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

ETKİNLİK HAKKINDA

TEKNOFEST, Türkiye'den yurt dışındaki etkinliklere taşınarak, katılımcıların uluslararası deneyim kazanmalarına olanak tanıyor. Rektör İnci'nin açıklamaları, bu tür etkinliklerin desteklenmesinin önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC, son gün etkinlikleri ile devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, festivale ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST KKTC, son gün etkinlikleri ile devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, festivale ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.