Bu 30 dolarlık yapay zekâ eğitim paketiyle ChatGPT'yi öğrenin!

Yapay zekâ teknolojisini kullanmayı öğrenmek ve büyüyen yapay zekâ alanında yeni beceriler kazanmak isteyen kullanıcılar, 30 dolar karşılığında 4 kursluk paketler alarak ChatGPT’yi öğrenebiliyor.

Bu 30 dolarlık yapay zekâ eğitim paketiyle ChatGPT'yi öğrenin!
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ChatGPT, yapay zekâ teknolojisi sayesinde şiirden bilgisayar koduna kadar her alanda içerik oluşturma konusunda geniş kapsamlı uygulamalarıyla teknolojide adeta bir devrim yaptı. Çünkü her tür metni ve görseli saniyeler içinde oluşturabiliyor. Bu nedenle, zaman geçtikçe daha değerli hale geleceği düşünülüyor.

aksiyon.com.tr'ye göre, bu teknolojiye hakim olup yeni içerikler üretmek isteyenler için 4 paketlik bir kurs satılıyor. İlk kurs, ChatGPT eğitmeni Mike Wheeler tarafından verilen yeni başlayanlar için ChatGPT adını taşıyor. Yüksek kaliteli metinler oluşturmak için ChatGPT'yi kullanma becerilerini kazandırmak üzere tasarlandı. Kullanıcılar, bu kursla beraber ChatGPT'yi nasıl kullanacağını ve etkili ipuçlarını nasıl yazacağını öğrenebiliyor. Ayrıca, bu 22 derste, diğer birçok şeyin yanı sıra, kurgusal olay örgüsü ve fikirleri nasıl bulacağını ve bu aracı kullanarak nasıl etkili metin yazacağını öğreniyor.

chatgpt

NEREDEN SATIN ALINACAK?

Pakete dahil olan bir diğer kurs, sizi temel bilgilerin ötesine taşıyarak Tinker & Python ile bir ChatGPT yapay zekâ botunun nasıl oluşturulacağını öğretiyor ve web geliştirme alanında öncü olan John Elder tarafından veriliyor. Ayrıca, Python için grafiksel kullanıcı arayüzlerini nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Bunun yanı sıra, kullanıcılar, çeşitli widget'ların nasıl yapıldığını öğreniyor, Tinker'ın temalarının ve stillerinin nasıl çalıştığını görüyor ve bir dizi Tinker projesi yapıyor.

ChatGPT dünyasına adım atarak bu teknolojinin tüm özellikleri öğrenmek isteyen kullanıcılar bu bağlantıya tıklayarak 30 dolara kurs alabilecek.

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