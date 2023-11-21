Bu otomobili 16 yaşındakiler bile kullanabilecek! Tamamen yerli: Satış fiyatı belli oldu

Türkiye'nin ikinci yerli otomobili Amperino, Bursa'da düzenlenen bir lansman etkinliği ile tanıtıldı. Yakup Canseven, Amperino'nun yönetim kurulu başkanı olarak yaptığı açıklamada, bu mikro mobilite sınıfındaki aracın tamamen yerli üretim olduğunu vurguladı. Elektrikli araç, Türkiye'deki ikinci yerli elektrikli otomobil olma özelliğini taşıyor ve dikkat çekici bir hız olan 90 km/s'ye kadar çıkabiliyor.

Amperino'nun özellikleri arasında, 180 km şarj menzili, 3 kişilik kapasitesi ve 370 litrelik geniş bagaj hacmi yer alıyor. Aracın arkadan çekişli olması ve arka tekerleklerde teker içi iki motorun bulunması, performans açısından dikkat çekici detaylar sunuyor.

Fiyatlandırma konusunda henüz kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Canseven, sektördeki benzer araçların 600 bin TL civarında satıldığını belirtti. Amperino'nun da bu fiyat aralığına yakın bir maliyetle piyasaya sürüleceği öngörülüyor.





2024 yılında 10 aracın piyasaya sürülerek yollarda olmaya başlaması planlanan Amperino, 2025 yılı itibarıyla seri üretime geçmeyi hedefliyor. Lansmanı yapılan aracın, test amaçlı kullanılacak altyapısının hazırlanmasıyla birlikte ilerleyen dönemlerde piyasaya çıkması bekleniyor.

Şarj süresi konusunda ise Amperino, şarj istasyonlarında 80 dakika, evlerde ise 240 dakika içinde şarj edilebiliyor. Bu özellik, kullanıcılarına pratik ve hızlı bir şarj deneyimi sunmayı amaçlıyor. Türkiye'nin elektrikli araç pazarına getirdiği Amperino ile yerli üretim ve çevre dostu ulaşım konusunda önemli bir adım attığı söylenebilir.