Taylor Swift’in X’e paylaşılan sahte müstehcen görüntüleri büyük tepki topladı!

Taylor Swift'in hayranları, süperstarın yapay zekâ tarafından üretilen görüntülerinin X’e viral olmasının ardından X’te Elon Musk ve platforma olan kızgınlıklarını dile getiren paylaşımlar yaptı.

Edinilen bilgilere göre, X'teki bir kullanıcı tarafından dolaşıma sokulan ve yapay zekâ tarafından oluşturulan Swift’e ait sahte bir görsel, 17 saat içinde 45 milyondan fazla görüntüleme ve 24 bin retweet aldı.

Olayın ardından Swift hayranları, görüntüleri yaymak için kullanılan hashtag'leri şarkıcının performans videoları ve sitede trend olan "Taylor Swift'i koruyun" çağrılarıyla doldurmaya başladı.





TELEGRAM’DA BİR KANAL TARAFINDAN OLUŞTURULDU

X, cuma günü erken saatlerde şirketin “Safety” hesabından yaptığı bir paylaşımda, görüntüleri kaldırmak için çalıştığını ve durumu yakından izlediğini açıklayarak görüntülerin yayıldığını kabul etti.

Safety hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "X'te Rızaya Dayalı Olmayan Çıplaklık (NCN) görüntüleri yayınlamak kesinlikle yasaktır ve bu tür içeriklere karşı sıfır tolerans politikamız vardır. Ekiplerimiz tespit edilen tüm görüntüleri aktif bir şekilde kaldırıyor ve bunları yayınlamaktan sorumlu hesaplara karşı uygun önlemleri alıyor."

Buna rağmen, bazı görüntülerin hâlâ sitede dolaşımda olduğu görülüyor. 404 Media'nın bir raporuna göre bu görseller, mesajlaşma uygulaması Telegram'da yapay zekâ kullanarak kadınların taciz içeren görüntülerini oluşturmak için oluşturulmuş bir kanaldan X'e aktarılıyor.