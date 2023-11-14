Bu telefon sudan ucuz! Bütçe dostu Infinix Smart 8 modeli tanıtıldı

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INFINIX SMART 8 TELEFON TANITIMI YAPILDI

Infinix Smart 8 telefon tanıtımı yapıldı ve piyasaya yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Telefon 6.6 inç HD+ çözünürlüklü LCD panele sahip. Aynı zamanda 90 Hz tazeleme hızı ve 550 nit parlaklık özellikleri bulunuyor. Magic Ring isimli delikli bir ekran tasarımı da dikkatleri çekiyor. Model UniSoc T606 işlemciyle çalışıyor ve 12 nm mimariyle üretilmiş.





2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75 ve 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklere sahip. 8 megapiksel ön kamerası olan telefonun 13 megapiksel arka kamerası bulunuyor ve 0.3 megapiksel yardımcı sensör ve LED flaş kamera adası da kullanıcılara iyi fotoğraflar çekebilme deneyimini sunuyor. 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olan telefonda ek olarak 4GB sanal RAM desteği bulunuyor ve 10W hızında şarj olma desteği sunuluyor. Android 13 XOS 13 arayüzü çalıştıran telefon modelinde MicroSD kart yuvası da bulunuyor. Telefon modeli siyah, yeşil, altın rengi, beyaz renklerde kullanıcılara sunuluyor ve satış fiyatının 105 dolar olması bekleniyor.