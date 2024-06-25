Bu ürünler sadece internete özel! Piyasadan 5000 TL ucuza iPhone 15 satılacak!

A101, teknoloji severler için kaçırılmayacak bir indirim kampanyası başlattı. Günlük yaşamı kolaylaştıran Philips DLP1010C/00 10.000 mAh Powerbank ve Samsung Galaxy Tab S6 Lite P617 Tablet gibi ürünlerde cazip fiyatlar sunuluyor. Eğlence ve işlevselliği bir arada sunan Xiaomi Mi 2 Pro Akıllı Projektör ve Apple iPhone 15 gibi son teknoloji cihazlar da indirim kapsamında.





Ayrıca, TCL Tab 10L Gen2 Tablet ve Samsung Galaxy S24 gibi en yeni akıllı telefonlar ve Samsung Galaxy Watch 4 Classic Akıllı Saat gibi giyilebilir teknolojiler de avantajlı fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunuluyor. İndirimli ürünlerin tam listesi ve detaylar A101 mağazalarında sizi bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın!