Bunu yapmayan artık Instagram'da takip isteği yollayamayacak
Sevilerek tercih edilen sosyal medya uygulamalarından İnstagramın gün geçtikçe takipçi sayısını artırırken yeni özellikler geldi. Yeni döneme başlanırken hesabını gizli olarak kullananlar için farklılık açıklandı. İşte İnstagramın yeni özelliği...
En sık tercih edilen sosyal ağların başında gelen İnstagram, görünüşe bakıldığında yeni özellik için çalışırken Meta çatısıyla beraer faaliyetlerine devam eden uygulamada yeni dönem başlatıldı. Alessandro Paluzzi'den merakları giderecek açıklama geldi.
Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Paluzzi, yeni özellikle beraber kullanıcılar takip isteği gönderirken takip nedenini belirtebilecek. Paluzzi'nin Instagram da olduğunu belirttiği yenilikle beraber istek gönderilen kişinin kim olduğunuzu anlamasına yardımcı olacak. Bu özelliğin LinkedIn'de yer alan bir özelliğe oldukça benzediğini bilgileri paylaşıldı.