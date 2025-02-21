Bursa'da Teknoloji Zirvesi: Yapay Zeka Geleceği Şekillendiriyor

Bursa'da gerçekleştirilen Teknoloji Zirvesi'nde yapay zeka ve onun toplumsal etkileri ele alınıyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:28
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:28
Bursa'da Teknoloji Zirvesi: Yapay Zeka Geleceği Şekillendiriyor

Bursa'da Teknoloji Zirvesi Başladı

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Bursa Şubesi tarafından düzenlenen "Yapay Zeka: Geleceğin Şekillendiricisi" başlıklı Teknoloji Zirvesi, bir otelde başladı.

TÜGİAD Başkanı Yıldırım'dan Açıklamalar

Açılışta konuşan TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, yapay zekanın yazılı insanlık tarihinin en büyük ilerlemelerinden biri olduğunu belirterek, bu dönüşümü uzaktan izlemememiz gerektiğinin altını çizdi. Yıldırım, iş dünyası ve kamu kurumları olarak aynı hedefe odaklanmanın önemine vurgu yaptı.

Önemli Konuklar ve Şube Açılışı

Yıldırım, zirveye katılan G20 Genç Girişimciler İttifakı Çin Konseyi Başkanı Tianqi Han ile Çin'in teknolojideki yükselişinden bahsetti. Ayrıca, 6-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirecekleri Çin ziyaretiyle TÜGİAD'ın ilk yurt dışı resmi şubesini açmayı planladıklarını ifade etti.

Yapay Zeka ve Toplumsal Etki

Zirve Koordinatörü Ersoy Tabaklar, yapay zekanın toplumsal katkı sağlaması ve etik sorumluluklar üzerinde duracaklarını belirtti. Tabaklar, bu teknolojinin yalnızca bir araç değil, işbirliği yapan bir akıllı ortak olduğunu vurguladı ve veri güvenliği ile bireylerin haklarının korunmasına dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti.

Çarpıcı Başlıklar ve Konular

Zirvede, “Finansal teknolojiler ve yapay zeka”, “Akıllı fabrikalar”, “Bankacılıkta yapay zeka uygulamaları”, “Adaletin dijital dönüşümü: yapay zeka ve hukukta yeni ufuklar” gibi birçok güncel konu ele alınacak.

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