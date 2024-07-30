Bursa'da Yenilikçi Süspansiyon Sistemi Geliştirildi

Bursa'da Aracın Süspansiyon Sistemini Geliştiren Yöntem

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) yeni bir teknoloji geliştirilerek, araçların yola göre süspansiyon sistemlerinin dinamik olarak ayarlanması sağlandı.

Yöntemin Geliştirilmesi

BTÜ Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, "Yol Profili Kestirimi Yapılmasını Sağlayan Metot" adlı buluş, BTÜ ile Oyak Renault Otomobil Fabrikaları AŞ'nin iş birliğiyle hayata geçirildi. Bu buluş, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi.

Proje, BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde görevli Doç. Dr. Erdem Uzunsoy danışmanlığında, doktora öğrencisi Mert Büyükköprü tarafından geliştirildi.

Kamera ile Yol Profili Tespiti

Dr. Mert Büyükköprü, aracın ön camına yerleştirilen bir kamera ile yolun yükselti profillerini tespit ederek, yarı etkin süspansiyon sistemlerinin önceden kontrol edilmesini sağladığını belirtti. Büyükköprü, bu teknik sayesinde araç hareket halindeyken yol yüzeyinin sürekli olarak tarandığını ve görüntülerin gerçek zamanlı olarak işlendiğini ifade etti.

Avantajları ve Seyir Konforu

Doç. Dr. Erdem Uzunsoy, "Bu yöntem sayesinde aracın süspansiyon sistemlerinin yol yüzeyine göre dinamik olarak ayarlanabilmesi, hem seyir konforunu hem de yol tutuşunu iyileştirmek adına önemlidir." dedi.

Büyükköprü, elde edilen yol profillerinin daha hassas analizler yaparak, süspansiyon sisteminin ince ayarlarla çalışmasına olanak tanıdığını belirtti. Örneğin, yol yüzeyindeki kasisler tespit edildiğinde, süspansiyon sistemi gerekli düzenlemeleri yaparak sürücü ve yolcuların konforunu artırıyor.

Bu yenilikçi yöntem sayesinde aracın mekanik aksamlarının ömrü uzatılırken, sürüş deneyimi de üst seviyelere çıkarılmış oluyor.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ), aracın önündeki yol profilinin taranmasını sağlayan bir yöntem geliştirildi. BTÜ’de doktorasını tamamlayan Dr. Mert Büyükköprü (solda), “Yol Profili Kestirimi Yapılmasını Sağlayan Metot” başlıklı buluşunu BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Uzunsoy’un (sağda) danışmanlığında gerçekleştirdi.

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ), aracın önündeki yol profilinin taranmasını sağlayan bir yöntem geliştirildi. BTÜ’de doktorasını tamamlayan Dr. Mert Büyükköprü (solda), “Yol Profili Kestirimi Yapılmasını Sağlayan Metot” başlıklı buluşunu BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Uzunsoy’un (sağda) danışmanlığında gerçekleştirdi.