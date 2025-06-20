Bursalı Minikler, Savunma Sanayisi Kliplerini TEKNOFEST Montlarıyla Yeniledi

Bursa'da yerli savunma sanayisi araçlarını öğretmenlerinin rehberliğinde öğrenen anaokulu öğrencileri, TEKNOFEST montlarıyla sahne alarak dikkatleri üzerine çekti. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla üretilen araçlar hakkında hazırlanan kliple, 3-6 yaş grubundaki Genç Kardelen Anaokulu öğrencileri KIZILELMA, AKINCI, HÜRKUŞ ve PARS gibi yerli savunma sanayisi simgeleriyle hazırlanmış bir video çekti.

Öğrencilerin, “Biz yaptık” şarkısı eşliğinde sahneye çıktığı etkinlik, tam anlamıyla bir coşkuya neden oldu. Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından kendilerine hediye edilen montlarla klipteki dans performansları ailelerinden ve öğretmenlerinden yoğun alkış aldı.

Eğitim kurumunun müdürü Fehime Şişli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürdürülebilir eğitim sisteminin önemini vurguladı. Türkiye'deki sanayi ve teknoloji devrimini çocuklara anlatmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirten Şişli, “Çocuklarımıza dünyayı değil, ülkemizin teknolojik ilerlemelerini aktarmak istedik.” dedi.

Şişli, yerli kahramanların tanıtılması gerektiğinin altını çizerken, “Böylece çocuklarımıza FATİH, AKINCI, PARS ve SERHAT gibi milli kahramanlarımızın varlığından söz ettik.” ifadesini kullandı.

Çekilen klibin viral hale geldiğini belirten Şişli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır tarafından bizzat arandıklarını ve çocuklara hediyeler gönderildiğini aktardı. Ayrıca TÜBİTAK’ın çocuklara “Meraklı Minik” dergisi ve diğer yayınlarını ulaştırdığını da vurguladı.

Yıl sonu gösterisinde toplam 63 çocuğun 55'inin sahne almasıyla büyük bir coşku yaşandığını belirten Şişli, “Çocuklarımız artık teknoloji çocukları. Negatif teknolojiye değil, doğru olanına yönelmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla üretilen yerli araçları öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları kliple öğrenen Bursa'daki anaokulu öğrencileri, kendilerine hediye edilen TEKNOFEST montlarıyla yeniden sahne aldı.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla üretilen yerli araçları öğretmenlerinin desteğiyle hazırladıkları kliple öğrenen Bursa'daki anaokulu öğrencileri, kendilerine hediye edilen TEKNOFEST montlarıyla yeniden sahne aldı.