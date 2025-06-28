Çanakkale'de 'Bilim Kafe': Anne Sütünün Bilinmeyenleri Paylaşıldı

Mikrobiyota ve Sağlık İlişkisi

Karav, anne sütünün, bebeklerin sağlıklı mikroorganizmalar edinmelerine olanak sağlayacak bileşikleri içerdiğini, bu bileşenlerin teknik olarak oligosakkaritler olarak adlandırıldığını söyledi. “Anne sütü ile beslenen bireyler, yaşamları boyunca daha sağlıklı olur.” ifadelerini kullandı. Gelişmiş ülkelerde sezaryen doğumlar ve anne sütünün erken kesilmesinin sağlık sorunlarını artırdığına dikkat çekti.

Anne Sütü Kullanımı ve Alternatifler

Anne sütü haricindeki diğer süt ürünlerinin bebeklerdeki riskleri üzerine konuşan Karav, “İlk 6 ay ile 1 yıl süreyle yalnızca anne sütü verilmelidir” diyerek bu sürecin tartışmaya açık bir konu olmadığını vurguladı. Bebeklerin ihtiyaç duyduğu enerji miktarının tamamlanana kadar anne sütünün kullanılmasının önemine değindi.

Toplumsal Bilinç ve Sonuçlar

Karav, süt karşıtlığına dikkat çekerek, “Anne sütü, eşsiz bir besin kaynağıdır. Alternatifleri doğru zamanlarda devreye sokmalıyız.” şeklinde konuştu. Etkinlik, soru-cevap bölümü ile katılımcıların merak ettikleri konuların yanıtlanmasıyla devam etti. Ayrıca, etkinlikte Biga Meslek Yüksekokulu tarafından üretilen yöresel peynir çeşitleri de ikram edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Dekanlığı Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav (fotoğrafta), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliğinde, anne sütünün bilinmeyenlerini anlattı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Dekanlığı Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav (fotoğrafta), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliğinde, anne sütünün bilinmeyenlerini anlattı.