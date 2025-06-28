DOLAR
39,84 -0,09%
EURO
46,74 -0,03%
ALTIN
4.197,3 0%
BITCOIN
4.275.230,32 -0,2%

Çanakkale'de 'Bilim Kafe': Anne Sütünün Bilinmeyenleri Paylaşıldı

ÇOMÜ'de düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliğinde, anne sütünün sağlık üzerindeki etkileri ele alındı ve katılımcılara önemli bilgiler verildi.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 04:47
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 04:47
Çanakkale'de 'Bilim Kafe': Anne Sütünün Bilinmeyenleri Paylaşıldı

Çanakkale'de 'Bilim Kafe' Etkinliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Dekanlığı Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ülke genelinde başlatılan 'Bilim Kafe' etkinliği kapsamında anne sütünün bilinmeyenlerini aktardı. Etkinlik, Truva Atı'nın karşısındaki Çağlar Kaynak Basketbol Sahası'nda gerçekleştirildi.

Anne Sütünün Önemi

Karav, Amerika'da yürüttüğü milyon dolarlık projede edindiği bilgi birikimini genç araştırmacılarla paylaştığını belirtti. Anne sütünün yalnızca besin değil, aynı zamanda yaşam boyu sağlık için temel bir biyolojik sistem olduğunu vurguladı. Vajinal doğumla dünyaya gelen bebeklerin sağlıklı mikrobiyota ile doğduğunu ifade eden Karav, “Normal doğum, bebek için son derece kritik bir süreç”

Mikrobiyota ve Sağlık İlişkisi

Karav, anne sütünün, bebeklerin sağlıklı mikroorganizmalar edinmelerine olanak sağlayacak bileşikleri içerdiğini, bu bileşenlerin teknik olarak oligosakkaritler olarak adlandırıldığını söyledi. “Anne sütü ile beslenen bireyler, yaşamları boyunca daha sağlıklı olur.” ifadelerini kullandı. Gelişmiş ülkelerde sezaryen doğumlar ve anne sütünün erken kesilmesinin sağlık sorunlarını artırdığına dikkat çekti.

Anne Sütü Kullanımı ve Alternatifler

Anne sütü haricindeki diğer süt ürünlerinin bebeklerdeki riskleri üzerine konuşan Karav, “İlk 6 ay ile 1 yıl süreyle yalnızca anne sütü verilmelidir” diyerek bu sürecin tartışmaya açık bir konu olmadığını vurguladı. Bebeklerin ihtiyaç duyduğu enerji miktarının tamamlanana kadar anne sütünün kullanılmasının önemine değindi.

Toplumsal Bilinç ve Sonuçlar

Karav, süt karşıtlığına dikkat çekerek, “Anne sütü, eşsiz bir besin kaynağıdır. Alternatifleri doğru zamanlarda devreye sokmalıyız.” şeklinde konuştu. Etkinlik, soru-cevap bölümü ile katılımcıların merak ettikleri konuların yanıtlanmasıyla devam etti. Ayrıca, etkinlikte Biga Meslek Yüksekokulu tarafından üretilen yöresel peynir çeşitleri de ikram edildi.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Dekanlığı Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Dekanlığı Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav (fotoğrafta), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliğinde, anne sütünün bilinmeyenlerini anlattı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Dekanlığı Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav...

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Araştırma Dekanlığı Dekanı Prof. Dr. Sercan Karav (fotoğrafta), Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) ülke genelindeki üniversitelerde başlattığı "Bilim Kafe" etkinliğinde, anne sütünün bilinmeyenlerini anlattı.

İLGİLİ HABERLER

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'de 'Bilim Kafe': Anne Sütünün Bilinmeyenleri Paylaşıldı
2
Bursalı Minikler, Savunma Sanayisi Kliplerini TEKNOFEST Montlarıyla Yeniledi
3
Trakya Üniversitesi'nden Yenilik: Güneş Panelleri İçin Otonom Temizleme Sistemi Tescillendi
4
KTÜ'de 'Düşünden Gerçeğe Bitirme Projesi Sergisi' Heyecanı
5
Savunma Sanayisindeki Başarı, Türk Girişimcileri Öne Çıkarıyor
6
Nanomik, Doğal Pestisitler ile Tarımda Devrim Yaratan Geliştirmeler Yapıyor
7
Türk Savunma Sanayisi Endonezya'da Etkisini Artırıyor

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!

Temmuz Ayında Maaş ve Sosyal Yardım Zamları Bekleniyor

İstanbul'da Deprem Alarmı: Sanayi Tesisleri Anadolu'ya Taşınıyor!

Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli 1 Milyon TL Kredi Desteği!

Akkışla'da Ücretsiz Yaz Spor Kursu Seferberliği!

Emeklilere Temmuz Şoku: Beklentiler Bitti mi?

Kamu İşçileri İçin Temmuz Müjdesi: Sendikaların Kararı Bekleniyor

Hükümetten İstanbullulara Kira İnntervensiyonu: Yeni Sosyal Konut Projesi

Kuveyt Türk'ten Kaçırılmayacak Fırsat: 5.000 TL Kazanın!

Temmuz Zamları Başladı: Ekmeğin Fiyatı %20 Arttı