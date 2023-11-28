ChatGPT 50 yıl içerisinde yerimize geçebilir

Yapay zeka üzerinden ChatGPT'nin yazdığı makaleler üzerinde 'karmaşadan ibaret' olmasıyla gerçek üstün zekaya ulaşmasıyla on yıllar alacağı bilgisini verdi. Euronews'e konuşan Wales, ChatGPT-4 ile yazılan bir Wikipedia makalesinin "korkunç" ifadelerini kullandı.

Uzak gelecek üzerinde yapay zeka insanlarının geçmesine mümkün olurken Wales, günümüzde erken bir aşamaya gelinmesiyle yapay zeka araçlarının entelektüel faaliyetleri destekleyerek vurguda bulundular. Geçen seneye bakıldığında piyasalarda ChatCPT adlı sohbet robotu, talimatlarıyla soruları ele alarak çevrimiçi olarak insan benzeri cevaplar üretiliyor.





Piyasalardaki en değerli yapay zeka start-up olan OpenAI bile Tepe yöneticisi ve kurucu ortağı Sam Altman'ın görevden alınmasıyla çalışmalarıyla yönetim kurularak topluca istifa ederek tehditler edilmesiyle kaoslar yaşandı.