ChatGPT büyümeye devam ediyor: Kullanıcı sayısını artırdı

ChatGPT özellikleriyle dikkatleri çekmeye devam ediyor! Kullanıcı rekoru kırdı! Tüm detaylar haberimizde.

ChatGPT büyümeye devam ediyor: Kullanıcı sayısını artırdı
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ChatGPT rekorlarını kırmaya devam ediyor! Herkes bu uygulamayı tercih etmeye başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

CHATGPT KULLANICI REKORU KIRDI

ChatGTP 6 Kasım tarihinde yapılan konferansta aktif kullanıcı sayısının 100 milyona kadar ulaştığı belirtti. Bir sene önce kullanımı başlanan ChatGPT iki ay içinde 100 milyon aylık kullanıcıya ulaşarak rekor kırdı. 

chatgpt kullanıcı rekoru kırmaya devam ediyor

Şubat ayında bir ayda 100 milyon, günde 25 milyon ziyarete uğrayan ChatGPT uygulamasında OpenAl üst seviye olarak yapay zeka destekli oluşturulan GPT-4 Turbo tanıtımı da yapıldı. GPT ay sonunda açılacak ve GPT Store üstünden satışı başlanacak. Şirket aynı zamanda DALL-E 3'ün ChatGPT ve Bing Chat'ten API aracılığıyla kullanılabileceği de açıklandı. 

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