ChatGPT'de sohbetler nasıl yedeklenir?

ChatGPT'de önceden, bir konuşmayı gizlemek istiyorsanız, bunu yapmanın tek yolu onu silmekti. Neyse ki OpenAI nihayet ChatGPT'de sohbetleri yedeklemek için bir yol ekledi.





WEB UYGULAMASINDA NASIL YEDEKLENİR?

ChatGPT'nin web uygulaması aracılığıyla sohbetleri yedeklemek istiyorsanız, konuşmalarınıza gitmek ve ardından yedeklemek istediğiniz sohbete tıklamak gerekiyor. Seçildikten sonra, üç noktaya tıklayın. Burada sohbeti yedekleme seçeneğinin yanı sıra sohbeti paylaşmak, yeniden adlandırmak ve silmek için eski seçenekleri de çıkacak. Sohbeti yedekle seçeneğini seçtiğinizde sohbet kenar çubuğunuzdan kaldırılacak ve yedeklenecektir.

Yedeklenmiş sohbetlerinizi web üzerinde bulmak için tek yapmanız gereken kenar çubuğunun altındaki adınıza tıklamak, Ayarlar'ı seçmek ve ardından yedeklerinize eklediğiniz tüm sohbetlerin bir listesini görmek için Sohbetleri Yönet ve Arşivlendi'ye tıklamak olacak.





İPHONE'DA SOHBETLER NASIL YEDEKLENİR?

iPhone'unuzda ChatGPT kullanıyorsanız, uygulamayı açıp yedeklemek istediğiniz sohbete dokunup basılı tutarak sohbetleri yedekleyebilirsiniz. Şimdi, görünen içerik menüsünden Arşivle botununa tıklayın ve seçimi onaylamak için Arşivle'ye bir kez daha dokunun.

Bir sohbeti yedeklerden kaldırmak için tek yapmanız gereken Ayarlar'ı açmak ve ardından uygulamanın sol üst köşesindeki Menü düğmesiyle kenar çubuğunu açmak olacak. Şimdi, Arşivlenmiş Sohbetler'i seçin ve görüntülemek, yedekten çıkarmak ve hatta silmek istediğiniz sohbeti seçin.

Öte yandan; OpenAI, İphone cihazların ardından yakında Android’e de yedekleme özelliğinin geleceğini duyurdu.