ChatGPT, kullanıcıların kendi yapay zekasını yapmasına olanak tanıyacak

Resmi bir açıklama ile dünyaya duyurulan büyük bir gelişme: OpenAI, şimdi herkesin kendi ChatGPT yapay zekasını yaratmasına olanak tanıyor. Bu yeni platform, kodlama bilgisine sahip olmayan herkesin kendi özel yapay zeka araçlarını oluşturabilmesine imkan veriyor.

OpenAI, bir yıl önce piyasaya sürdüğü ChatGPT ile büyük ses getirmiş ve her türlü konuşma ve görevi yerine getirebilen devrim niteliğinde bir yapay zeka robotu fikrini dünyaya sunmuştu. Şimdi ise bu başarı daha da büyüyor. Firma, ilk geliştirici konferansında yaptığı duyuru ile ChatGPT'nin özel sürümlerini oluşturmak isteyenlere yönelik yeni bir platformu kullanıma sunuyor. Üstelik bu platform, kodlama bilgisine ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.

Bu adım, yapay zeka alanındaki sınırları zorlayan bir dönüşümün işareti olarak kabul edilebilir. OpenAI'nin bu yeni adımı, teknolojiye olan erişimi artırmak ve daha fazla kişinin yapay zeka konusundaki yeteneklerini geliştirmesine olanak tanımak amacıyla önemli bir adımı temsil ediyor. Bu platform, gelecekte yapay zeka uygulamalarının yaygınlaşmasına ve çeşitlenmesine katkı sağlayabilir.

OpenAI, GPT olarak bilinen bu son teknoloji yapay zeka araçlarına erişimi genişletiyor ve yakın gelecekte GPT Store adlı bir platform üzerinden erişilebileceklerini açıkladı. Mağazanın nasıl işleyeceği ve neye benzediği konusunda ayrıntılı bilgilere şimdilik sahip olmasak da, OpenAI, GPT modellerinin ne kadar sık kullanıldığına bağlı olarak yaratıcılara ödeme yapma taahhüdünde bulunuyor.

Bu önemli adım, OpenAI'nin GPT'lerini daha fazla kullanıcının erişimine açma çabalarının bir parçası olarak öne çıkıyor. ChatGPT Plus aboneleri ve OpenAI kurumsal müşterileri, bu yeni platformun avantajlarından yararlanabilecekler. OpenAI, geliştirici konferansında "Yaratıcı Yazarlık Koçu" adlı bir demo da sundu. Bu demo, PDF yazı örneklerini analiz ederek eleştirilerde bulunan bir yapay zeka botunu tanıttı.

Ayrıca, OpenAI, farklı GPT modelleri oluşturmak isteyenlere web taraması, DALL-E ve Code Interpreter gibi yazılım araçlarına erişim izni veriyor. Bu sayede kullanıcılar, istedikleri GPT modelini özelleştirme ve ayarlama özgürlüğüne sahip olacaklar. Ayrıca, özel verilerin yüklenmesine olanak tanıyan bir "Bilgi" bölümü de bulunuyor.

Bununla da sınırlı kalmıyor. "Eylemler" adlı özellik, GPT'lerin harici hizmetlere bağlanmasına olanak tanıyor, bu da e-postalar, veritabanları ve daha fazlasına erişim sağlıyor. Sonuç olarak, kullanıcılar istedikleri "ChatGPT" modelini tamamen kendi özgün gereksinimlerine göre inşa edebilirler. Bu, yapay zeka teknolojisinin kullanımını daha da erişilebilir ve esnek hale getiriyor. İhtiyaca uygunluk, kullanıcıların yapay zeka araçlarını kendi istedikleri şekilde uyarlamalarını sağlayan bu platformun temel özelliklerinden biri. Tüm bu ayarlamaları birkaç tıklama ile yapabilmek, OpenAI'nin bu yeni adımını daha da çekici kılıyor.





Günümüzün teknoloji sahnesinde özel GPT'lerin yaratılması göz alıcı bir yenilik gibi görünse de aslında bu hareketin arkasında ticari bir motivasyon yatıyor. Bilindiği gibi, "kişisel yapay zekalar" artık giderek daha yaygın hale geliyor ve OpenAI'ın bu adımı, kendi yapay zeka karakterlerini tanıtmaya yönelik olan Character.AI ve Meta gibi diğer yapay zeka bot platformlarına rakip olma hedefini taşıyor.

OpenAI, kendi platformunu insan benzeri davranan botlara odaklanmak yerine daha fazla işlevselliği vurgulamak için kullanıyor gibi görünüyor. Ancak bu platformun esnekliği dikkate değer; kullanıcılar, belirli kısıtlamalar dışında, tamamen özgün sistemler oluşturma özgürlüğüne sahiptir. Örneğin, bir flört sohbet robotu oluşturmak gibi yaratıcı ve çeşitli uygulamalara kapı aralıyor. OpenAI, kullanıcıların hayal gücünü ve ihtiyaçlarını şekillendirmelerine olanak tanıyarak yapay zeka dünyasında daha büyük bir rol oynamaya aday gibi görünüyor.





Ayrıca, özel GPT'lerin oluşturulması sonucunda, GPT Store adlı platform aracılığıyla bu özel yapay zekalara erişim sağlanacak. Ancak burada dikkat çeken bir nokta, özel GPT'leri oluşturan kullanıcıların bu hizmetten gelir elde etme potansiyeline sahip olmalarıdır. OpenAI, ödeme miktarlarına dair net bilgiler sunmasa da, bu platform aracılığıyla yaratıcılarının emeklerinin karşılığını almalarını hedefliyor.

Önemli bir diğer husus ise kullanıcıların gizliliği ve veri güvenliği. OpenAI, özel GPT'leri oluşturan kişilerin, platformu kullanan diğer kullanıcıların sohbetlerine veya yükledikleri verilere erişemeyeceğini garanti ediyor. Şirket, dolandırıcılık, nefret söylemi ve "yetişkin temaları" gibi istenmeyen içerikleri engellemek için etkin denetimler uygulayacağını da belirtiyor. Bu güvenlik önlemleri, OpenAI'nin platformunun güvenliğini baştan beri ön planda tuttuğunun bir yansıması olarak görülüyor.

Gelecekte GPT Store tam anlamıyla hizmete girdiğinde, OpenAI, sadece kimliklerini doğrulayan ve güvenlik önlemlerini yerine getiren kullanıcıların özel GPT'lerini platforma sunmalarına izin verecek. Başlangıçta, GPT'ler paylaşılabilir web bağlantıları aracılığıyla erişilebilecek. Sonuç olarak, OpenAI'nin GPT platformu, bir yapay zeka süper zekası veya AGI (Genel Zeka İnsanları) hedefine bir adım daha yaklaşmış gibi görünüyor. Bu platform, yapay zeka dünyasında büyük bir değişimi temsil ediyor ve gelecekte daha fazla yaratıcılık ve inovasyonun kapısını aralayabilir.