ChatGPT’nin kişisel verileri diğer kullanıcılara sızdırdığı ortaya çıktı!

OpenAI’ın geliştirdiği lokomotif yapay zekâ robotu ChatGPT'nin kullanıcı verilerini sohbet botunu eğitmek için kullanılabileceği ortaya çıktı. Bu kapsamda, kullanıcıların verilerinin OpenAI sunucularına iletileceği ve kullanıcıların bu verileri nasıl kullanılacağı üzerinde herhangi bir kontrolün olmayacağı belirtildi. Araştırmacılar, bu tür veri hırsızlığının çok sık olmasa da nadiren yaşandığını aktardı.





CHATGPT GİZLİLİĞİNİZİ NASIL GELİŞTİREBİLİRSİNİZ?

Ayrıca uzmanlar, kullanıcıların herhangi bir yapay zekâ uygulamasına kendilerine ait olmasa bile kullanıcı adları ve şifreler gibi hassas bilgileri kesinlikle verilmemesi gerektiğini söylüyor.

ChatGPT'nin ilk günlerinde Samsung ve Apple gibi büyük teknoloji şirketlerinin ürünü şirket içi kullanımdan men etmişti. İki şirket, bunu sızıntıları önlemek ve ChatGPT'nin bu verileri kullanarak eğitim vermesini engellemek için yaptı.

O dönem OpenAI herhangi bir gizlilik korumasına sahip değildi. Bu durum daha sonra ortaya çıktı ve kullanıcıların verilerinin OpenAI'ye ulaşmasını engellemelerine izin verdi.

ChatGPT sohbetlerimi saklamanın ve OpenAI'ın tüm bu sohbet verilerini toplamasını engellemenin tek bir yolu “OpenAI Gizlilik Talebi Portalı”ndan geçiyor. Kullanıcılar, bu portal aracılığıyla şifrelerini silebiliyor.

Bu gizlilik özelliği, istenmeyen sohbet sızıntılarını önleyebiliyor. Ancak kullanıcıların verileri ChatGPT sunucularına ulaşamasa bile, yine de bu istemlerde özel bilgileri kullanmaktan kaçınmak gerekiyor.