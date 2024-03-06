ChatGPT'ye kullanıcıları sevindirecek yeni özellik

Gelen son dakika açıklamaları üzerine ChatGPT yeni nesil özellikleri kazandırırken yapay zeka asistanı özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çelti. Öğrenmek istenilen dillerin telaffuzlarını kolayca yapabilirken bir adım daha öne taşıması için çalışmalar başlatıldı. ChatGPT'yi bir adıma öne taşıması hedeflenirken yeni özellik donanımı belirlendi.



CHATGPT YENİ ÖZELLİK

WEB üzerinden, İOS ya da Android platformlarda kullanıma sunulan özellikle beraber yapay zeka teknolojilerin son noktası belirtildi. GPT-3.5 ve GPT-4 versiyonlarında kullanılabilecek olan sesli okuma, tam 37 farklı dili kapsıyor. Yazılan dili otomatik olarak belirleyen algoritma üzerinden telaffuz hataları en aza indirimesi amaçlanıyor.





Mobil uygulamalarda küçük bir medya oynatıcısı tasarlanırken yapay zeka algoritmaları aracılığıyla beraber dil öğrenmeye çalışanlar için kullanışlı olduğu belirtildi. OpenAI'ın getireceği sıradaki yenilik üzerinde araştırmalar başlatıldı.

