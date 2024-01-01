Çin’de bir ilk! ChatGPT yardımıyla fidye yazılımı davasında 4 kişi tutuklandı!

Çin’de ChatGPT aracılığıyla fidye yazılımı geliştirdikleri iddia edilen 4 siber saldırgan tutuklandı.

Çin’de bir ilk! ChatGPT yardımıyla fidye yazılımı davasında 4 kişi tutuklandı!
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Kasım ayında Şanghay'ın hemen güneyindeki Zhenjiang Eyaletinde kimliği belirsiz bir şirkete yapılan fidye yazılımı saldırısının ardından 4 kişi tutuklandı. Fidye yazılımı saldırısının şirketin sistemlerini bloke ettiği ve erişimin yeniden sağlanması için 20 bin Tether (20 bin dolar) fidye talep edildiği öğrenildi.

Tutuklandıktan sonra dört sanık fidye yazılımı sürümleri yazdıklarını, ChatGPT yardımıyla programı optimize ettiklerini, güvenlik açığı taramaları yaptıklarını, sızma yoluyla erişim sağladıklarını, fidye yazılımı yerleştirdiklerini ve şantaj yaptıklarını itiraf etti.

chatgpt

ÇİN’DE CHATGPT YASAKLANDI

South China Morning Post gazetesi, sanıkların ChatGPT'ye yasa dışı erişim nedeniyle suçlanıp suçlanmadıklarının net olmadığını belirtiyor. Çin'in Global Times gazetesi ise ayrı bir haberinde, suçlanan dört kişinin ağ güvenliği ile ilgili niteliklere sahip olduğunu ve daha önce büyük ölçekli internet teknolojisi şirketlerinde çalışma deneyimine sahip olduklarını belirtiyor. ChatGPT'nin fidye yazılımı operasyonunun bir parçası olarak sadece bir araç olarak kullanıldığı, saldırının anahtarı olmadığı öne sürülüyor.

ChatGPT Çin'de yasaklandı ancak zaman zaman ChatGPT’ye erişmeye çalışanlar çeşitli baskılarla karşılaştı. Çin hükümeti, ChatGPT’ye erişim konusunda VPN'leri de engellemeye çalışsa da her zaman başarılı olamıyor.

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