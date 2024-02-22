Çinli teknoloji devi akıllı telefon üretimini bıraktı: Piyasadan ayrılıyor!

Akıllı Telefon Devrimi: Meizu Telefon Üretimini Bırakıyor!

Akıllı telefon pazarında fırtınalar estiren Meizu, beklenmedik bir kararla sektöre veda etti. Resmi açıklamayı yapan Meizu, bundan sonra akıllı telefon üretmeyeceğini ve yapay zeka ile yazılım alanlarına yatırım yapacağını bildirdi.





Çinli teknoloji şirketi Meizu, akıllı telefon üretimini durdurduğunu duyurdu. Şirket, artık akıllı telefon pazarında yer almayacak.

Meizu, akıllı telefon sektöründen vazgeçiyor. Bugün yaptığı resmi açıklama ile akıllı telefon üretimine son verdiğini bildirdi. Meizu, bundan sonra hangi alanda faaliyet gösterecek? İşte akıllı telefon pazarında başarılı olamayan Meizu’nun yeni stratejisi.

Meizu, yapay zeka alanına yöneldi!





Meizu, uzun yıllar akıllı telefon pazarında üretim yaptı. 2022’de Geely’ye katılan Meizu, iki yıl daha akıllı telefon üretmeye devam etti. Ancak Meizu 20, 21 gibi üst seviye modelleri ile tanıtsa da satışlarda istediği rakamlara ulaşamadı. Ve sonunda bugün gelen açıklama ile Meizu, akıllı telefon pazarından ayrıldığını ilan etti.

Meizu Yönetim Kurulu Başkanı, kullanıcıların akıllı telefon değiştirme sürelerinin çok uzun olduğunu söyledi. Ortalama 51 ay gibi bir sürede telefonlarını yenilediklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Shen Ziyu, artık yazılım gibi alanlara odaklanacaklarını ifade etti.

Meizu’nun yüksek performanslı yeni modeli Meizu 21 Pro’nun özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu. İşte Meizu 21 Pro hakkında her şey.

Meizu, akıllı telefon üretimini tamamen bırakarak yapay zeka, yazılım ve işletim sistemi alanlarında çalışmalar yapacak. Yapay zeka çağına uyum sağlayacak yeni bir işletim sistemini 2024 yılında piyasaya çıkaracağını duyuran şirket, mevcut ekiplerini terminal cihazları ile ilgilenecek şekilde yeniden organize edecek.

Mevcut cihazlara destek sürecek mi?

Meizu, piyasada halen birçok ürünü olan bir şirket. Bu yüzden bir günde piyasadan silinemez. Onarım gerektiren cihazlar için Çin’de destek vermeye devam edecek olan şirket, diğer ülkeler için henüz bir açıklama yapmadı. Ama böylesine köklü bir şirketin kullanıcılarını yarı yolda bırakmayacağı da kesin.