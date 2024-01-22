Counter-Strike ganimet kutularından rekor gelir elde etti!

Counter-Strike, geçen yıl oyuncuların satın alabilecekleri, farklı değerlerde rastgele eşyalar içeren kutular olarak bilinen ganimet kutularından yaklaşık 1 milyar dolar kazandı.

Oyuncuların oyun içi eşyalar için, özellikle de geçen yıl sanal bir silah kaplamasının 500 bin doların üzerinde satıldığı oyunda, büyük miktarlarda para ödedikleri biliniyor. CS2 Case Tracker "Counter-Strike" gelirlerini izliyor ve oyunun sadece ganimet kutusu anahtarlarından 980 milyon dolar getirdiğini bildirdi.

The Daily Dot'a göre bu devasa rakam, Steam üzerinden yapılan ek satın alımları veya Counter-Strike mağazası üzerinden satılan ve anahtarları içeren koleksiyon paketlerini dahil etmiyor.

Öte yandan ganimet kutuları, oyun stüdyoları için kazançlı olsa da oyuncular ve düzenleyiciler uzun süredir 18 yaşından küçük çocukların kumar oynamasını teşvik edip etmediklerini tartışıyor.

2020 yılında Birleşik Krallık Parlamentosu, Birleşik Krallık'ta 11 ila 15 yaşları arasında kumar sorunu olan yaklaşık 55 bin kişi olduğunu tespit eden bir kumar raporu yayınladı. Rapor, video oyunlarındaki ganimet kutularının ülkenin 2005 tarihli Kumar Yasası kapsamında kumar olarak yeniden sınıflandırılmasını tavsiye etti.





EN İYİ OYUNLARIN YÜZDE 71’İNDE GANİMET KUTULARI YER ALIYOR

York Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı bir çalışma, 2010-2019 yılları arasında Steam'deki en iyi oyunların yüzde 71'inin satın alınabilir ganimet kutuları içerdiğini ortaya koydu.

Yine de İngiltere'nin Kumar Komisyonu, Kumar Yasası bu uygulamayı kapsamadığı için ganimet kutuları konusunda harekete geçemeyeceğini söyledi. Birleşik Krallık Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı halen ganimet kutularını aktif olarak inceliyor ve Temmuz 2023'te geliştiricilerin oyuncu korumasını geliştirmek için uyması gereken 10 kuraldan oluşan bir liste yayınladı.

Bazı öneriler arasında 18 yaşından küçüklerin ganimet kutularını satın almasının kısıtlanması ve oyunu satın almadan ve indirmeden önce bir oyunda ganimet kutularının varlığının ifşa edilmesi yer aldı.