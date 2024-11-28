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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Dirençli Bir Türkiye'yi Hedefliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, coğrafi bilgi sistemlerinin etkin kullanımını artıracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 16:46
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Dirençli Bir Türkiye'yi Hedefliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Coğrafi Bilgi Sistemleriyle Dirençli Bir Türkiye'yi Hedefliyor

Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, afetlere karşı daha dirençli bir toplum inşa edilmesi ve doğal kaynakların etkin yönetimi için coğrafi bilgi sistemlerinin önemine vurgu yaptı.

Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bilgi Temelli Kararlar

Toplantıda, coğrafi bilgi sistemlerinin karar alma süreçlerini hızlandırma ve vatandaşların yaşam kalitesini artırma potansiyeli olduğunu ifade eden Yılmaz, "Bu sistemler, yaşamın her alanında bilgiye dayalı kararların alınmasını kolaylaştıran bir teknoloji altyapısıdır" dedi.

Strateji ve Eylem Planı ile Hedefler Belirlenecek

Yılmaz, toplantıda 2024-2030 Ulusal Coğrafi Bilgi Stratejisi ve Eylem Planını da ele alacaklarını belirterek, bu planın ulusal düzeyde standart ve kaliteli coğrafi bilginin üretilmesi ve paylaşılmasını hedeflediğini açıkladı. Yılmaz, "Afet yönetiminden tarım ve çevre izlemeye kadar geniş bir yelpazede coğrafi bilgi sistemlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz" dedi.

Doğru Verilerle Etkili Yönetişim

"Doğru ve güncel coğrafi verilerin analizi, afet risklerini azaltmada çok önemli bir rol oynamaktadır" diyen Yılmaz, ulusal coğrafi veri platformuyla kamu kurumlarının açığı ve erişimini artıracaklarını kaydetti. Bu platform, mükerrer veri üretimini önleyerek kaynak kullanımını optimize ediyor.

Dijitalleşme Hedefleri ve Uluslararası İşbirlikleri

Yılmaz, e-Devlet ile entegrasyon sayesinde coğrafi bilgiler ulaşımının hızlandırılacağını belirtti. Ayrıca, coğrafi bilgi endüstrisinin yenilikçi teknolojilerle geliştirilmesi ve uluslararası stratejik işbirliklerinin artırılması hedefleniyor. Özellikle Türk Devletleri ile işbirliklerinin oluşturulacağına dikkat çekti.

Yılmaz, akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla şehirlerin daha yaşanabilir hale getirileceğini belirtti ve coğrafi bilgi sistemlerinin ülkenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında rehber olmaya devam edeceğini vurguladı. Toplantıya bazı bakan yardımcıları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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