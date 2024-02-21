Cybertruck sahibi olan son ünlü Kim Kardashian oldu!

Milyarder reality yıldızı Kim Kardashian, Instagram hikâyesinde "Cool Carpool Mom" başlığıyla fütüristik kamyon Cybertruck’ı sergiledi.

Bu ay ikinci kez elektrikli kamyonetini paylaşan Kim Kardashian, Super Bowl'dan önce uygulamaya girerek kendisini maça götürecek özel jetin yanında Tesla'nın fotoğrafını paylaşmıştı.

Kardashian, bir tür statü sembolü haline gelen göz alıcı bir otomobil olan elektrikli araçla ile görüntülenen tek ünlü değil. Reddit'in kurucu ortağı Alexis Ohanian, uzun zamandır beklenen kamyonun ilk partisinin teslim edildiği Kasım 2023'te bir araç alan Cybertruck sahiplerinden oluşan seçkin grup arasındaydı.





KARDASHİAN’IN 237 BİN DOLARLIK LAMBORGHİNİ ARACI DA BULUNUYOR

Ocak ayında Pharrell Williams Miami şehir merkezinde elektrikli kamyoneti park etmeye çalışırken fotoğraflandı ve daha yakın zamanda Lady Gaga bir Cybertruck'a binerken görüntülendi.

Fütüristik kamyonet, 60 bin 990 dolar ile 99 bin 990 dolar arasında değişen fiyat etiketleriyle üç farklı donanım seviyesinde sunuluyor.

Kardashian'ın arabaları arasında en pahalısı olmadığı biliniyor. Zira Kardashian, daha önce özel boyalı başlangıç fiyatı: 237 bin 848 dolar olan Lamborghini’nin Urus model aracını ve "en sevdiği bebeği" olarak tanımladığı 193 bin 400 dolarlık Mayısbach Sedan'ı sergilemişti.

Öte yandan Elon Musk, şirketin en az 2025 yılına kadar yılda sadece 200 bin ila 250 bin kamyon satacağını söyledi.