Cybertruck, Tesla’nın duyurduğu menzilin sadece yüzde 79’una ulaştı!

Out of Spec Motoring isimli bir YouTube kullanıcısının yaptığı resmi olmayan menzil testinde, Cybertruck 254 mil dayanabildi. Bu, Tesla'nın reklamı yapılan 320 mil menzilinin yaklaşık yüzde 79'una denk geliyor.

Out of Spec Motoring’den Kyle Conner, Tesla'nın Foundation Serisi Cybertrucks'larından biri için bir menzil testini canlı yayınladı. Conner, aracı Teksas'ta otoyola çıkardı ve 45 derece civarında sıcaklıkta saatte yaklaşık 70 mil hızla çalıştırdı.





CYBERTRUCK İÇİN MENZİL GENİŞLETİCİ SUNULACAK

Videoda, inceleme yapan kişi Cybertruck'ı yüzde 100 şarjdan akü bitene kadar çalıştırdı, düşük bir yüzdeye ulaştığında aracı bir alışveriş merkezinin otoparkına götürdü ve tamamen durana kadar aracı kullandı. Conner, test öncesinde kamyonun 306 mil menzile ulaşacağını tahmin ediyordu. Aracın konfigürasyonu dört tekerlekten çekişli versiyondu ve arazi lastiklerine sahipti. Cybertruck, Kyle Conner’ın beklediği performansı veremedi ve sadece 254 mil yapabildi.

Öte yandan Tesla, Cybertruck için bir menzil genişletici sunmayı planladığını açıkladı. Cihaz, aracın kasasının yaklaşık üçte birini kaplayacak ve kamyonun tam şarjla tahmini 470 mil gitmesini sağlayacak.

2019 yılında Elon Musk fütüristik kamyonu ilk kez duyurduğunda, kamyonun premium versiyonunun 500 mil menzile sahip olacağını söylemişti.

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