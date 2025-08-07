DOLAR
DENEYAP Atölyeleri Yaz Tatilinde Eğitimlerine Devam Ediyor

DENEYAP atölyeleri, yaz tatilinde 5 bine yakın öğrenciye eğitim veriyor. Elvan Kuzucu Hıdır, gençlere fırsat sunuyor.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:20
DENEYAP Atölyeleri Yaz Okulu Başlıyor!

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, DENEYAP atölyelerinde yaz tatilinin boş geçmeyeceğini belirtti. 5 bine yakın öğrenciyle 6 haftalık eğitim programı düzenlediklerini duyurdu.

Yaz Okulu Programının Detayları

Hıdır, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu kapsamında Pendik DENEYAP Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret ederek, programların devam edeceğini ifade etti. Bu yaz okulu ile diğer gençlere de fırsat sunmayı hedeflediklerini belirtti: "70'ten fazla şehrimizde 5 bine yakın öğrencimizle eğitim düzenliyoruz."

Gençlerin Bilim ve Teknolojiye İlgi Duyduğu Anlar

Çocukların heyecanı ve bilim ile teknolojiye olan merakının kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayan Hıdır, "İnşallah diğer şehirlerimizde de benzer şekilde gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

NeXT Sosyal Medya Platformu

Elvan Kuzucu Hıdır, NeXT Sosyal Medya Platformu ile ilgili de bilgi vererek, sosyal medya mecralarının günümüz için önemli bir yer tuttuğunu ifade etti. Hıdır, "Küfrün ve bot hesapların olmadığı, insanların yüz yüze iletişim kurarak kendilerini ifade edebilecekleri özgür ortamlar oluşturmak için bu platformu hayata geçirdik." diyerek, hızlı bir şekilde milyona yakın kullanıcı kitlesi oluşturduklarını belirtti.

TEKNOFEST Heyecanı

17-21 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST için de hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Hıdır, "Bu yıl ilk defa düzenlenecek olan 'TEKNOFEST Mavi Vatan' organizasyonunu da hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır (sağda), DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Yaz Okulu kapsamında Pendik DENEYAP Teknoloji Atölyesi'ni ziyaret etti.

