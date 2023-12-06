Deprem tehlikesi kol geziyor: Deprem önlemi için telefonlarınıza bu uygulamaları mutlaka yükleyin

Depremi önceden öğrenmek istiyorsanız bu uygulamaları telefonunuza mutlaka indirin! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DEPREM UYGULAMALARI

Geçtiğimiz günlerde saat 10.42 sularında Marmara Denizi Gemlik Körfezi merkezli 5.1 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Çanakkale'yi etkilerken deprem korkusu iyice artmaya başladı. Deprem sonrasında alınabilecek önlemler tekrar gündeme gelirken herhangi bir deprem durumunda telefonda mutlaka olması gereken uygulamalar paylaşıldı.





Deprem ile ilgili telefonunuza bu uygulamaları mutlaka indirmeniz gerekiyor; AFAD Acil, eAFAD, Güvendeyim, Düdüğüm, 112 Acil Yardım Butonu, Bridgefy, Life360, LastQuake, Deprem Ağı, Earthquake.