DevFest'25 Bursa’da Teknoloji Festivali: Yenilikler Merinos'ta

DevFest'25 Bursa Teknoloji Festivali Bursa'da Gerçekleşti

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Google Developers Group (GDG) Bursa Topluluğu tarafından düzenlenen DevFest'25 Bursa Teknoloji Festivali, her yaştan teknoloji meraklısını bir araya getirdi.

Etkinlikte Hangi Konular Öne Çıktı?

Yazılım ve yapay zekâ başta olmak üzere dijital üretim alanlarının tartışıldığı festival, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesinde gerçekleştirildi. Mobil ve web teknolojileri, bulut sistemleri, girişimcilik ve dijital üretim başlıklarında uzman isimlerin sunduğu konuşmalar ve atölye çalışmaları yoğun ilgi gördü. Etkinlikte 40'tan fazla konuşmacı yer aldı, 15'ten fazla atölye düzenlendi; 20'yi aşkın partner ile 3 bin 500'ün üzerinde sektör temsilcisi festivalde buluştu.

Başkan Mustafa Bozbey: "Çağın gerisinde kalmamak hayati önem taşıyor"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, etkinlikte teknoloji tutkunlarıyla bir araya gelerek dijitalleşmenin hızına dikkat çekti ve şunları söyledi: "Yapay zekanın hayatın her alanında konuşulduğu bir ortamda gelişmeleri takip etmek, yeni teknolojileri ve yazılım dillerini yakalamak, çağın gerisinde kalmamak hayati önem taşıyor. İşte bu yüzden DevFest 2025, dijital aklın ortaya koyduğu yenilikleri keşfettiğimiz, güncel gelişmeleri doğrudan deneyimlediğimiz ve geleceği birlikte tartıştığımız çok değerli bir platformdur".

Belediyenin Teknoloji Vurgusu

Başkan Bozbey, kentin üretken ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini belirterek belediyenin akıllı şehir uygulamaları ve dijital belediyecilik projelerine verdiği önemi vurguladı. Bozbey sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Teknoloji artık kentlerin yönetiminde de belirleyici bir role sahiptir. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehir uygulamaları, dijital belediyecilik, veriye dayalı karar alma süreçleri ve yenilikçi kamu hizmetleri konusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Gençleri teknolojiyle buluşturan GDG Bursa gibi toplulukları önemsiyoruz. Bu tür girişimlere destek vermeye devam edeceğiz".

DevFest'25 Bursa, katılımcılara güncel teknolojileri deneyimleme, sektör profesyonelleriyle ağ kurma ve yeni fikirlerin tartışıldığı bir platform sundu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA BOZBEY ‘DEVFEST’25 BURSA TEKNOLOJİ FESTİVALİ’NE KATILDI