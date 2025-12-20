DOLAR
Elazığ'da 'Proje Yazma' Eğitimi: Fırat Üniversitesi Teknofest'e 200'ün Üzerinde Başvuru

Fırat Üniversitesi Teknofest Kulübü'nün düzenlediği 'Proje Yazma Eğitimi' Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi; 200'ün üzerinde başvuru alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:27
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:27
Elazığ'da gençler "Proje Yazma" eğitiminde buluştu

Fırat Üniversitesi Teknofest Kulübü tarafından düzenlenen "Proje Yazma Eğitimi", 200'ün üzerinde başvuru ile yoğun ilgi gördü. Etkinlik, gençleri proje üretmeye teşvik etmek ve teknoloji alanında cesaretlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik detayları

Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda üniversite öğrencileri bir araya geldi. Eğitim kapsamında katılımcılara proje fikri geliştirme, başvuru süreçleri ve proje yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Alanın uzman akademisyenleri ile birlikte, Teknofest'te derece elde eden takımlar da deneyimlerini paylaştı. Etkinlik sonunda düzenlenecek yarışmayla katılımcılara ödüller verileceği belirtildi.

Organizatörün değerlendirmesi

Üniversite öğrencileriyle birlikte Teknofest’e yönelik proje yazma eğitimi gerçekleştirdiklerini ifade eden Fırat Üniversitesi Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Enes Erçel, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün burada katılımcı üniversiteli arkadaşlarla birlikte Teknofest’e proje yazma eğitimi gerçekleştireceğiz. Bu eğitimde öğrencilerin projeyi daha iyi yazmaları ve ülkeye katkı sağlamaları adına ve Teknofest’te daha iyi başarılar elde etmeleri için hem alanda uzman hocalarımız hem de bu sene Türkiye ikinciliği alan İnsansız Deniz Aracı Gelidonya Takımı, Orcik Takımı ve Roba Atölye takımları tecrübelerini bizlerle paylaşacak. Hem eğleneceğiz, daha sonrasında öğreneceğiz ve en sonunda bir yarışmamız olacak. Bu yarışmanın sonunda da arkadaşlara ödüllerimiz olacak. Şu anda katılımımız gerçekten yoğun ve güzel. Arkadaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hatta biz en başta bunun katılımını, geçmiş senelerden edindiğimiz tecrübeyle, düşük tutmayı düşünüyorduk. Fakat çok yoğun bir talep oldu. 200’ün üzerinde başvuru aldık. Bundan dolayı gerçekten katılımdan mutluyuz"

(RY-CK-)

