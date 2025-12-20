DOLAR
Elazığ'da 200'ün Üzerinde Başvuruyla Proje Yazma Eğitimi

Fırat Üniversitesi Teknofest Kulübü, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Proje Yazma Eğitimi'ne 200'ün üzerinde başvuru aldı; akademisyenler ve derece takımları deneyimlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:51
Fırat Üniversitesi Teknofest Kulübü tarafından gençleri proje üretmeye teşvik etmek ve teknoloji alanında cesaretlendirmek amacıyla düzenlenen Proje Yazma Eğitimi, Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterirken organizasyona 200’ün üzerinde başvuru yapıldığı açıklandı. Katılımcılara proje fikri geliştirme, başvuru süreçleri ve proje yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı.

Eğitim İçeriği ve Katılımcılar

Eğitim kapsamında alanında uzman akademisyenler, proje oluşturma ve başvuru stratejileri üzerine sunumlar yaptı. Ayrıca Teknofest’te derece elde eden takımlar deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Bu yıl tecrübelerini aktaran takımlar arasında İnsansız Deniz Aracı Gelidonya Takımı, Orcik Takımı ve Roba Atölye yer aldı.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı

Fırat Üniversitesi Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Enes Erçel programla ilgili şunları ifade etti:

“Bugün burada katılımcı üniversiteli arkadaşlarla birlikte Teknofest’e proje yazma eğitimi gerçekleştireceğiz. Bu eğitimde öğrencilerin projeyi daha iyi yazmaları ve ülkeye katkı sağlamaları adına ve Teknofest’te daha iyi başarılar elde etmeleri için hem alanda uzman hocalarımız hem de bu sene Türkiye ikinciliği alan İnsansız Deniz Aracı Gelidonya Takımı, Orcik Takımı ve Roba Atölye takımları tecrübelerini bizlerle paylaşacak. Hem eğleneceğiz, daha sonrasında öğreneceğiz ve en sonunda bir yarışmamız olacak. Bu yarışmanın sonunda da arkadaşlara ödüllerimiz olacak. Şu anda katılımımız gerçekten yoğun ve güzel. Arkadaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hatta biz en başta bunun katılımını, geçmiş senelerden edindiğimiz tecrübeyle, düşük tutmayı düşünüyorduk. Fakat çok yoğun bir talep oldu. 200’ün üzerinde başvuru aldık. Bundan dolayı gerçekten katılımdan mutluyuz”

Program sonunda düzenlenecek yarışmayla başarılı katılımcılara ödüller verilmesi planlanıyor. Etkinlik, öğrencilere proje yazma becerilerini geliştirme ve Teknofest’e hazırlık açısından fırsat sundu.

