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DevSecOps Days İstanbul: Teknoloji Uzmanları Yenilikçi Fikirlerde Buluşuyor

DevSecOps Days İstanbul, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Hasan Yaşar, yapay zekanın maliyetine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 14:50
DevSecOps Days İstanbul: Teknoloji Uzmanları Yenilikçi Fikirlerde Buluşuyor

DevSecOps Days İstanbul Etkinliği Teknoloji Uzmanlarını Ağırlıyor

İletişim Teknolojileri (BT) Derneği öncülüğünde düzenlenen "DevSecOps Days İstanbul" etkinliği, teknoloji dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Etkinlik, Borsa İstanbul’da gerçekleştiriliyor ve dünyanın dört bir yanından katılan birçok uzman, teknolojik yenilikler ve gelişmeler üzerine bilgi alışverişinde bulunuyor.

Hasan Yaşar'dan Önemli Açıklamalar

Etkinlikte konuşan Carnegie Mellon Üniversitesi'nden Hasan Yaşar, yapay zekanın kullanımıyla ilgili önemli noktalara değindi. Yaşar, "Yapay zekayı kullanmanın bir bedeli var. Microsoft bu maliyeti karşılamak için bir ada satın aldı," diyerek teknoloji maliyetlerinin gelecekteki etkilerine dikkat çekti.

Organizasyon, katılımcılara yeni fırsatlar sunmaktan ve endüstrideki mevcut trendleri tartışmaktan mutluluk duyuyor. DevSecOps Days İstanbul, teknoloji profesyonellerinin bir araya gelip deneyimlerini paylaşabileceği önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın farklı yerlerinden teknoloji...

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın farklı yerlerinden teknoloji uzmanlarını "AI for DevSecOps" temasıyla buluşturan ve Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen DevSecOps Days İstanbul etkinliği başladı. Ergonautic Kurucusu Andrew Clay Shafer, etkinlikte konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın farklı yerlerinden teknoloji...

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın farklı yerlerinden teknoloji uzmanlarını "AI for DevSecOps" temasıyla buluşturan ve Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen DevSecOps Days İstanbul etkinliği başladı. Ergonautic Kurucusu Andrew Clay Shafer, etkinlikte konuşma yaptı.

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