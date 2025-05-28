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DevSecOps Days İstanbul: Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Konulu Etkinlik

DevSecOps Days İstanbul etkinliğinde yapay zeka ve siber güvenlik üzerine tartışmalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 20:12
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 20:12
DevSecOps Days İstanbul: Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Konulu Etkinlik

İstanbul'da gerçekleştirilen DevSecOps Days etkinliğinde, yapay zeka ve siber güvenlik konuları detaylı bir şekilde ele alındı. İletişim Teknolojileri Derneği öncülüğünde düzenlenen bu etkinliğe, dünyanın dört bir yanından teknoloji uzmanları katıldı.

Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül'ün Vurguları

Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Sinan Akgül, etkinlikte yapay zekanın önemine değindi. Akgül, "Saydamlık ve açıklanabilirlik, yapay zeka için kritik öneme sahip. Bunun dışında..." şeklinde açıklamalarda bulundu. Akgül'ün Çalışmaları ve Yeni Trendler gibi konuları, etkinlikteki diğer uzmanlar da tartıştı.

Önemli Açıklamalar ve Katılımcıların Görüşleri

Etkinlik kapsamında, katılımcılar yapay zeka sistemlerinin güvenliği, gizlilik sorunları ve siber tehditler üzerine çeşitli konuları ele alarak bilgi paylaşımında bulundular. DevSecOps Days İstanbul, sektördeki yenilikçi yaklaşımları ve güncel gelişmeleri tartışmak için önemli bir platform haline geldi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği öncülüğünde Borsa İstanbul'da düzenlenen "DevSecOps Days İstanbul" etkinliğinde, dünyanın farklı yerlerinden birçok teknoloji uzmanının katılımıyla yapay zeka ve siber güvenlik konuları değerlendirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Kubernetes ve Konteyner Güvenliği" başlıklı panelin moderatörlüğünü AA Sistem ve Siber Güvenlik Direktörü Emre Çebişli yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği...

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Bilişim Teknolojileri (BT) Derneği öncülüğünde Borsa İstanbul'da düzenlenen "DevSecOps Days İstanbul" etkinliğinde, dünyanın farklı yerlerinden birçok teknoloji uzmanının katılımıyla yapay zeka ve siber güvenlik konuları değerlendirildi. Etkinlik kapsamında düzenlenen "Kubernetes ve Konteyner Güvenliği" başlıklı panelin moderatörlüğünü AA Sistem ve Siber Güvenlik Direktörü Emre Çebişli yaptı.

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