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DIGIAGE Forum: Oyun Sektörüne Yön Verecek Yenilikçi Programlar Tanıtılıyor

DIGIAGE 2.0 Forum, Bilişim Vadisi'nde oyun sektörüne özel yeni programlarla geleceğe yön verecek.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:12
DIGIAGE Forum: Oyun Sektörüne Yön Verecek Yenilikçi Programlar Tanıtılıyor

DIGIAGE Forum'da Oyun Sektörüne Yön Verecek Yenilikçi Programlar

Bilişim Vadisi'nde yarın düzenlenecek olan DIGIAGE 2.0 Forum, oyun sektörüne dair heyecan verici yeni programların tanıtımını gerçekleştirecek. Etkinliğe dair yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin oyun ekosistemini uluslararası platformda temsil eden DIGIAGE, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve APY Ventures ile işbirliği içerisinde erken aşama yatırım stratejilerini tanıtacak.

İnovasyon ve İşbirliği Fırsatları İçin Buluşma

Forum, yenilikçi bir yaklaşım sunmayı hedefleyen hızlandırma programının tanıtımını yapacak. Bu etkinlikte oyun geliştiriciler, yatırımcılar ve girişimciler bir araya gelerek sektöre dair işbirliği fırsatlarını keşfedecekler. Ayrıca, Erasmus+ projesinin kapanış etkinliği olması nedeniyle oyun ekosistemine katkıda bulunacak bir politika belgesi üzerinde de çalışmalara yer verilecek.

Ağ Oluşturma ve Tanıtım Fırsatları

DIGIAGE 2.0 Forum, sektör liderlerini bir araya getirerek katılımcılara yeni bağlantılar kurma imkanı sunacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleştirilecek etkinlikte, DIGIAGE programı kapsamında eğitim ve mentörlük alan 11 oyun geliştiricisi oyunlarını tanıtacak ve büyük sektör oyuncularıyla yatırım bulma fırsatlarını değerlendirecek.

DIGIAGE, gerçekleştirdiği 8 oyun geliştirme kampıyla 18 binden fazla geliştiriciye ulaşarak, kurulan 200'den fazla takım içerisinden 25'inin şirketleşmesine yardımcı oldu. Etkinlik, yarın yapılacak stant ziyaretlerinin ardından gün boyunca sürecek oturumların tamamlanmasıyla sona erecek.

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