Cybertruck’ı derinlemesine inceleyen bir YouTube videosu paylaşıldı!

Kasım ayında yollara çıktığı için henüz dünyada çok az insanın görebildiği Cybertruck, bir YouTube kanalında adeta A’dan Z’ye incelendi ve Cybertruck hayranlarına unutulmaz bir deneyim yaşatıldı.

Out of Spec Reviews adlı YouTube kanalı, fütüristik kamyonun resmen derinliklerine indi. Out of Spec Reviews, Cybertruck'ın neredeyse iki saat süren derinlemesine bir inceleme videosunu paylaştı.





CYBERTRUCK'IN BİRKAÇ SORUNU ORTAYA ÇIKTI

Kanalın sahibi Kyle Conner ve ekibi, kamyonun içine girdiklerinde birkaç sorunla karşılaştı. Ekibin bulduğu bir sorun, Tesla tarafından sağlanan CCS adaptörünün aslında kendi kamyonuyla çalışmamasıydı. Conner'a göre, plastik tekerlek kemerleri adaptörün şarj portuna oturmasına engel oluyordu. Ekip, tekerlek kemerlerini kamyondan sökerek adaptörü çalıştırmayı başardı.

Ancak ekibin Cybertruck'ı test ederken karşılaştığı tek sorun bu değildi. Özel araç kiralama hizmeti olan Turo'daki bir Cybertruck'ı kiraladılar ve bu araçta ön ekranın açılmadığını gördüler. Araca erişebilmelerinin ve hatta onu açabilmelerinin tek yolu Tesla uygulamasıydı.

Kamyona yapılan derin inceleme ve ortaya çıkarılan sorunlar, Tesla'nın 2023 üretim ve teslimat sonuçlarını açıklamasından birkaç gün sonra geldi. Şirket dördüncü çeyrek için teslimat tahminlerini aşarak 494 binin üzerinde araç üretti ve bunların 484 binden fazlasını teslim etti. Şirket, ayrıca 2023 yılında tahminleri aşarak 1,8 milyondan fazla araç ürettiğini ve teslim ettiğini doğruladı.

