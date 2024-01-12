Djital işleri yapacak yapay zekâ asistanı çıktığı gün 10 bin adet satarak tükendi!

Ses getiren bir taşınabilir yapay zekâ asistanı olan r1, yalnızca 24 saat içinde resmen yok sattı. Cihazı geliştiren Rabbit şirketi, X'te paylaştığı bir gönderide, "r1'i geliştirmeye başladığımızda, dahili olarak lansman gününde 500 cihaz satarsak mutlu olacağımızı söyledik. 24 saat içinde bunu 20 kat aştık bile! İlk gün 10 adet satıldı" ifadelerini kullandı.

Cihazın ikinci partisi için ön siparişler açıldı. Teslimat tarihinin bu yılın nisan ve mayıs ayları arasında olması beklendiği ve fiyatının ise 199 dolardan başladığı öğrenildi.





UÇAK BİLETİ ALARAK YEMEK SİPARİŞİ VEREBİLECEK

Rabbit r1 adı verilen cep boyutundaki bu asistan, uygulamalarınızı sizin için kullanmak üzere geliştirildi. Şirket, r1'i ses kontrollü olarak geliştirdi. Bu sayede, kullanıcılar ona belirli görevleri nasıl tamamlayacağını öğretebilecek.

Teknolojinin, kullanıcıların telefon veya dizüstü bilgisayar kullanmadan uçak bileti almak veya yemek siparişi vermek gibi dijital görevleri tamamlamaları için bir yol sunması bekleniyor.

GlobalData tarafından yapılan bir analiz, cihazın piyasaya sürülmesinin ardından Reddit ve X'te "rabbit r1" ile ilgili tartışmaların arttığını gösterdi.

GlobalData'da sosyal medya analisti olan Smitarani Tripathy, cihazla ilgili tartışmaların çok çeşitli olduğunu söyledi. Tripathy, "Bazı katılımcılar ürünün pratikliği ve başarı potansiyeli hakkında şüpheler taşıyor ve kuşkularını dile getiriyor. Diğerleri ise sunduğu yenilikçi tasarım özellikleri konusunda gerçekten heyecan duyuyor” dedi.