Dünyanın en hızlı interneti ortaya çıktı: Işık hızında internet sağlıyor!

Dünya genelinde internet hızlarındaki yükselişe yeni bir boyut ekleniyor ve bu kez başrolde Çin var! Çin, saniyede 1,2 terabit hızında çalışan, "bu ne hız" dedirten bir internet hizmetini dünya ile buluşturuyor. Adeta bir bilim kurgu hikayesinden fırlamış gibi gelen bu hız, sektör tahminlerini iki yıl gibi kısa bir sürede aşıp, dünyanın ilk yeni nesil internet hizmeti olma özelliğini taşıyor.

Gizmochina'nın haberine göre, Çin'in bu devrim niteliğindeki adımı, büyükşehirleri birbirine bağlayan kritik bir veri omurga ağını içeriyor. Bu yeni omurga ağı, saniyede 1.2 terabit gibi muazzam bir veri iletim hızına sahip. Yani, sadece bir saniyede 150 yüksek çözünürlüklü filme eşdeğer veriyi aktarabiliyor olması, bu hızın olağanüstü kapasitesini gözler önüne seriyor.

Çin'in bu internet hızı başarısı, küresel internet alanında devrim niteliğinde bir sıçramaya işaret ediyor. Dünya genelinde internet hızlarının daha da artması için devam eden çalışmalara rağmen, Çin'in bu hızlı adımı, geleceğin internet teknolojilerine dair heyecan uyandırıcı bir önizleme sunuyor.

Fiber optik teknolojisinin baş döndürücü bir gelişimi, Çin'in internet altyapısında çığır açan bir döneme işaret ediyor. Yüksek hızlara kapsamlı bir şekilde erişimi sağlayan bu teknolojik ilerleme, Pekin, Wuhan ve Guangzhou'nun da aralarında bulunduğu 3.000 kilometreden fazla bir alandaki bağlantıları, güçlü ve verimli bir fiber optik kablolama sistemiyle birleştiriyor.

Bu çığır açan başarı, Tsinghua Üniversitesi, China Mobile, Huawei Technologies ve Cernet Corporation'ın işbirliğinin bir ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Temmuz ayından bu yana resmi olarak faaliyette olan ağ, güvenilirliği ve verimliliğiyle öne çıkarken, bu teknolojik ilerlemenin bir parçası olarak sadece bir saniyede 150 yüksek çözünürlüklü filme eşdeğer veri aktarabilme kapasitesine sahip olması dikkat çekiyor.





Çin'in bu süper hızlı internet ağı, küresel standartların ötesinde bir performans sergileyerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Internet2 hızını bile geride bırakıyor. Huawei Technologies Başkan Yardımcısı Wang Lei'nin vurguladığı gibi, bu ağın taşıdığı veri miktarı bir tren yolunu andırıyor ve süper hızlı bir tren gibi çalışıyor.

Pekin-Wuhan-Guangzhou bağlantısının bir parçası olan bu projenin, Çin Eğitim ve Araştırma Ağı'nın (Cernet) gelişmiş bir versiyonu olan Geleceğin İnternet Teknoloji Altyapısı (FITI) projesinin bir uzantısı olduğu belirtiliyor. Wu Jianping liderliğinde yürütülen FITI projesi, sadece mevcut hızı aşmakla kalmayıp aynı zamanda geleceğin daha da hızlı internetinin temelini atmaya yönelik bir vizyon taşıyor. Bu teknolojik ilerleme, Çin'in internet altyapısında yeni bir çağın kapısını aralıyor ve küresel anlamda dikkatleri üzerine çekiyor.