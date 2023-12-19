e-Devlet hayatımıza gireli 15 yıl oldu!

2008 yılındaki açılışla beraber e devlet üzerinde hızla büyüdüğünü belirten Bakan Uraloğlu, vatandaşların devlete olan işlemleri için yoğunluk yaşanırken saniyeler içerisinde işlemlerin halledilmesi için çalışmalar başladı. 120 milyon girişin yapılmasıyla her alan üzerinde hizmete devam ediyor.

Bakan Uraloğlu, e-devlet üzerinden bilgi teknolojilerindeki yeniliklerle insanların devlet üzerinde olan işlemlerin kolaylık sağlanması için basılı belgelerden kaynaklanan 587 milyon dolarlık tasarrufuyla beraber kamu hizmetlerinde kolay ve hızlı olarak erişim sağlanır.





VATANDAŞLARIN MEMNUNİYETİ

E devletin yüzde 95,3 oranında memnuniyetle tercih edilirken Avrupa Komisyonu'nun 2023 e-devlet kıyaslama raporuna bakılarak Türkiye üzerinde 10. sırada yer aldığı görüldü.

4 milyar 66 milyon giriş yapılmasıyla en popüler hizmet haline gelirken SGK Tescil ve Hizmet Dökümü, Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme hizmeti üzerinden yoğunluk göstermektedir.

Bakan Uraloğlu, e devletin gelişimiyle sürekli çalıştıkları ve yeni açılacak dijital hizmetler üzerinde çalışmalar devam ederken bu noktaya gelinirken TÜRKSAT ve ilgili kurum kuruluşlarda teşekkürler sunuldu.