Efficiency Challenge: Elektrikli Araç ve Hyperloop Yarışları TEKNOFEST’te Sona Erdi

TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve Hyperloop Geliştirme yarışları başarıyla tamamlandı. Etkinlikler TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirildi ve takımlar farklı kategorilerde rekabet etti.

Elektrikli Araç Yarışları: Amaç ve Katılım

2005'ten bu yana alternatif ve temiz enerji kaynaklarına yönelik farkındalık oluşturmak ve elektrikli araç geliştirme alanında insan kaynağı yetiştirmek amacıyla düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları, uluslararası ve liseler arası olmak üzere iki kategoride yapıldı.

Uluslararası kategoriye ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan takımlar başvururken; liseler kategorisinde Türkiye, Azerbaycan ve KKTC'deki lise ve dengi okullar ile Türkiye'deki BİLSEM, Gençlik Merkezleri, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri, bilim merkezleri ve bilim atölyeleri lise seviyesindeki öğrenciler yer aldı.

Başvuruların ardından uluslararası kategoride 433 takımdan 53 takım finale yükseldi (bunların 40ı elektromobil, 13ü hidromobil). Liseler kategorisinde ise 411 başvurudan 25 takım finalde yarıştı.

Final Etabı ve Hyperloop Yarışması

Yarışların son gününde ekipler, ivmelenme etkinliği eleme aşamasında performanslarını sergiledi. Hyperloop Geliştirme Yarışması ise Hyperloop Kapsül Performans Yarışması ve İnovasyon olmak üzere iki başlıkta düzenlendi.

2022'den bu yana yeni nesil ulaşım teknolojilerinin uygulanabilirliğini artırmak ve alanda insan kaynağı oluşturmak amacıyla sürdürülen Hyperloop yarışmasına bu yıl 280 takım başvurdu. Yarışmanın final etabına 13 takım katılma hakkı elde etti.

Ödüller ve Kapanış

Farklı kategorilerde dereceye giren ekipler, düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Yarışlar, katılımcı genç mühendis adaylarının deneyim kazanması ve temiz ulaşım teknolojilerinin gelişimine katkı sağlanması hedefiyle sona erdi.

Etkinlik hem yerli hem uluslararası katılımla gerçekleştirildi ve sektördeki yenilikçi projelerin sergilenmesine zemin hazırladı.