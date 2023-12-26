Efsaneler efsanesi Candy Crush, Türk yapımı mobil oyuna yenildi

O oyun Candy Crush'ı da geçti! Bakan sosyal medyadan herkese duyurdu! Detaylar haberimizde.

Efsaneler efsanesi Candy Crush, Türk yapımı mobil oyuna yenildi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk teknoloji girişimi DreamGames'in Royal Match oyununun son aylarda dünyanın en çok hasılat yapan mobil oyunu haline geldiğini duyurdu. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ROYAL MATCH DÜNYANIN EN İYİSİ

Bakan Kacır, katkısında Türk teknoloji girişimi Dream Games'in Royal Match Game'i hakkında bilgi verdi. Oyunun son aylarda 75 milyar dolarlık Candy Crush gibi rakiplerini geride bırakarak dünyanın en kârlı mobil oyunu hâline geldiğini söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı paylaşımında şu açıklamalarda bulundu:

Royal Match Dünyanın En İyisi

“Türk teknoloji girişimi Dream Games’in Royal Match oyunu, son aylarda dünyanın en karlı mobil oyunu haline geldiğini, Dream Games, 2021 yılında 2,75 milyar dolar değerindeydi, 200 kişilik bir ekibe sahip ve bu yıl yıllık gelirini ikiye katlayarak 2 milyar dolara çıkardığını, Candy Crush gibi piyasa değeri 75 milyar dolar olan rakiplerini geride bırakmayı başardığını biliyor muydun? "

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