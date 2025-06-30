Ege ve Marmara'da Hayalet Ağa Karşı Temizlik İnisiyatifi

Ege ve Marmara Denizlerinde Hayalet Ağ Temizliği Devam Ediyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, Ege ve Marmara denizlerini tehdit eden hayalet ağlara karşı temizlik çalışmaları sürüyor.

Bu proje, su altı ekosistemini koruma ve sürdürülebilir balıkçılığı destekleme amacı ile hayata geçirildi. Özellikle Cunda Adası kıyılarında yoğunlaşan çalışmalar, uzman dalgıçlar ve bilim insanlarının katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Bu süreçte hem sahada temizlik faaliyetleri sürdürülüyor hem de bilimsel veriler elde edilmektedir.

Elde edilen verilerle ekosistemin daha yakından tanınması ve gelecek nesillere daha sağlıklı denizler bırakılması hedefleniyor. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, bu çalışmalarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olarak denizlerimizin korunmasına katkı sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bilimsel sorumluluğumuzun gereği olarak, deniz ekosistemine zarar veren hayalet ağların temizlenmesinde önemli görev üstleniyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde denizlerin biyoçeşitliliğini koruyor, balıkçılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğine destek oluyor ve topluma doğrudan fayda sağlıyoruz. Üniversitemiz yalnızca eğitim ve araştırma alanında değil, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konusunda da öncü bir misyon üstlenmektedir. Denizler, hepimizin ortak mirası ve geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle çevresel projelerimize hız kesmeden devam edeceğiz."

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Ege ve Marmara denizlerini tehdit eden hayalet ağlara karşı yürütülen temizlik çalışmaları sürüyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Ege ve Marmara denizlerini tehdit eden hayalet ağlara karşı yürütülen temizlik çalışmaları sürüyor.