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Elektrikli otomobil fiyatlarında düşüş başladı

Elektrikli otomobil almak için araştırmalarda bulunanlara indirim fırsatı geldi. Rekabet artışı ve yavaşlayan talepler üzerine fiyatlarda önemli düşüşler yaşandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:03
Elektrikli otomobil fiyatlarında düşüş başladı

Elektrikli otomobil pazarı son dönemlerde büyük değişiklik yapılırken yayınlanan son rapora göre aracın fiyatları ve özellikleri merak konusu oldu. Bunun üzerine elektrikli otomobil pazarındaki düşüşle beraber merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

Pazarda 57 farklı elektrikli otomobil yer alırken, Tesla en popüler marka olarak listenin başında bulunuyor. Fakat, Tesla’nın segment liderliği rekabet nedeniyle zorlanıyor. Şirket, pazar payını korumak için Model 3 ve Model Y gibi popüler modellerin fiyatlarında düşüşlere neden olmaktadır. Tesla daha geniş yelpazeye sahip olurken pazardaki diğer oyunvuları da fiyatlar revize etmeye zorlandı. Elektrikli otomobil satışlarında artış görüşürken büyüme hızı geçtiğimiz yıllara bakılarak yavaşladı. Tesla’nın en çok tercih edilen modeli 3 sedanı 2023’ün başında 47 bin dolar olurken, bugün yalnızca 38 bin 990 dolara kadar düşüşe geçildi.

tesla

Model Y’nin fiyatı geçtiğimiz sene 70 bin dolar iken, şu anda sadece 52 bin 500 dolar olarak satışa sunulmaktadır. Farklı üreticilerde aynı şekilde araçların fiyatlarında düşüşe gitmek zorunda kaldı. Şubat ayında ortalama elektrikli otomobil fiyatları 2 bin dolar düştü.
Cox Automotive’in raporları incelenerek elektrikli otomobillerin benzinli araçlarla karşılaştırıldığında fiyat farkı 17 bin dolardan 5 bin dolara düştü.
fiyatların düşüşü, elektrikli otomobillerin benzinli araçlara bakılarak daha rekabetçi ve ulaşılabilmesi duruma gelmesi bekleniyor. Gelişmelerle beraber elektrikli araç endüstrisinin geleceğini ve tüketicilerin elektrikli otomobillerin benimsenmesinden etkilenmektedir.

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