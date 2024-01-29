Elon Musk Austin'de X için yeni bir içerik denetleme merkezi kurmayı planlıyor!

X’in İş Operasyonları Başkanı Joe Benarroch Bloomberg'e yaptığı açıklamada, şirketin Austin'deki yeni içerik moderasyon merkezi için 100 tam zamanlı çalışanı işe almayı hedeflediğini söyledi. Ayrıca Tesla da Austin'deki gigafactory'sinde on binlerce işçi çalıştırıyor.

Benarroch Bloomberg'e yaptığı açıklamada, şirketin yeni merkezin ne zaman açılacağını söylemediğini, ancak açıldığında çalışanların X'in nefret söylemine yönelik kısıtlamalarını uygulamanın yanı sıra çocukların cinsel istismarıyla ilgili içeriklerle mücadeleye odaklanacağını belirtti.

Benarroch, "X'in çocuklara odaklanan bir iş kolu yok, ancak suçluların platformumuzu CSE içeriğiyle herhangi bir dağıtım veya etkileşim için kullanmasını engellemek için bu yatırımları yapmamız önemli" dedi. X'in kullanıcıların en az 13 yaşında olmasını gerektirdiği ve günlük kullanıcılarının yüzde 1'inden azının 13 ila 17 yaş arasında olduğu aktarıldı.





KALİFORNİYA YASASINI ENGELLEMEYE ÇALIŞMASININ ARDINDAN YENİ MERKEZ HABERİ GELDİ

Ekim 2022'de X'in kontrolünü ele geçirdiğinden bu yana kullanıcılar Musk'ı platformun güven ve güvenlik operasyonlarına yönelik korkuluksuz yaklaşımı nedeniyle eleştirdi.

Görevi devraldıktan sonra, reklamverenler platformda nefret söyleminin artmasından endişe ederken bile, içerik moderasyon ekibindeki yüzlerce içerik moderatörünü ve çalışanı hızla işten çıkardı.

Musk, o zamanki adıyla Twitter'ın başına geçmeden önce kendisini "ifade özgürlüğü mutlakçısı" olarak tanımlamış ve platformu ifade özgürlüğü ilkelerine bağlı kalmamakla" eleştirmiş, bunun da "demokrasiyi temelden baltaladığını söylemişti.

Yeni merkezin planları, Musk'ın çevrim içi içerik denetimini düzenleyen bir Kaliforniya yasasını engellemeye çalışmasının ardından geldi. Yeni yasa, sosyal medya şirketlerinin içeriğin nasıl denetlendiğine ilişkin bilgileri ayrıntılı yıllık raporlarda kamuya açıklamasını gerektiriyor.

Ayrıca, içerik denetiminin olmaması ve şüpheli paylaşımların artması nedeniyle X, reklam gelirlerini artırmakta zorlandı.