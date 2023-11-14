Elon Musk duyurdu, binlerce kişi beyin çipi taktırmak için sıraya girdi

Elon Musk'ın beyin çipi geliştirme şirketi Neuralink, felçli insanlar için tasarlanan N1 beyin çipini test etmek amacıyla klinik deneylere başlamaya hazırlanıyor. Mayıs ayında Amerika Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onay alarak klinik deneylere yeşil ışık yakan şirket, geçtiğimiz Eylül ayında gönüllü arayışına başlamıştı. Bloomberg'in bildirdiğine göre, kısa bir süre içerisinde 1.000'den fazla kişi, N1 beyin çipinin test sürecinde yer almak için başvuruda bulundu.

Neuralink'in geliştirdiği N1 beyin çipi, omurilik yaralanması nedeniyle dört uzvu felçli olan 40 yaş altı bireyler üzerinde test edilecek. Çip, beynin beden hareketlerini kontrol eden premotor korteks adı verilen bölgesine yerleştirilecek. Bu sayede N1 çipi, insan sağlığı ve yaşamı için güvenli bir şekilde beyin aktivitesini okuyup analiz ederek elde edilen verileri kablosuz olarak yakındaki bir dizüstü bilgisayara veya tablete aktarabilecek.





Elon Musk, bu adımın Neuralink'in düşünceleri komutlara nasıl dönüştürebileceğini öğrenme hedefine ulaşmak açısından önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Mayıs ayında yapılan açıklamada, şirketin klinik deneyler yapmak için FDA'dan izin aldığı duyurulmuştu; ancak denemelerin başlama zamanı ve süresi hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Neuralink'in kurucu ortağı ve CEO'su Elon Musk, insan deneylerine başlanmasını insanlık için büyük bir adım olarak nitelendiriyor ve özellikle felçli insanların hayatlarını olumlu yönde değiştirebilecek bir potansiyele sahip olduklarını belirtiyor. Denemelerin sonuçları, N1 beyin çipi teknolojisinin gelecekte yaygın olarak kullanılıp kullanılmayacağını belirleyecek önemli bir faktör olacak. Bu gelişmeler, beyin çipi teknolojisinin tıp dünyasındaki geleceğine ışık tutma potansiyeli taşıyor.