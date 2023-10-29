Elon Musk farklı şeyler deniyor: X'i finans dünyasının merkezi yapacak

Elon Musk'ın X sosyal medya platformunun geleceğine yönelik çarpıcı planları basına yansıdı. İddialara göre, Musk, platformunu kullanıcıların finansal dünyasının merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamlı vizyon, kullanıcıların banka hesaplarına olan ihtiyacını ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Musk'ın X şirketi çalışanlarına yaptığı özel bir toplantıda, bu iddiaların doğruluğu üzerine heyecan uyandırdığı söyleniyor. Öne çıkan detaylara göre, Musk, platformunu bir finansal çözüm merkezi haline getirerek, kullanıcıların finansal işlemlerini kolaylıkla yönetmelerini sağlamayı hedefliyor.

Bununla birlikte, Musk'ın bu büyük vizyonu gerçekleştirmek için hızlı hareket etme konusunda ciddi olduğu belirtiliyor. İddialara göre, Elon Musk, X çalışanlarına sadece bir yıl süre verdi ve bu süre zarfında bu devrim niteliğindeki değişikliği kullanıcıların hizmetine sunmalarını bekliyor. Musk, toplantıda, "Eğer bu önümüzdeki yılın sonuna kadar kullanıma sunmazsak aklımı kaybederim" dediği ifade ediliyor.

Bu iddialar, Musk'ın inovasyon ve finansal dönüşüm konularındaki hırslı projelerinin son örneği gibi görünüyor. Eğer gerçekleşirse, X platformu finansal dünyada devrim yaratabilir ve kullanıcıların banka hesaplarına olan bağımlılığını azaltabilir. Bu gelişmelerle ilgili daha fazla ayrıntı beklenirken, Elon Musk'ın sıradışı fikirlerinin ne denli büyük bir etki yaratabileceği merak konusu.





Elon Musk'ın X platformunun geleceğine dair çarpıcı iddialar basına yansıdı. The Verge'in haberine göre, Elon Musk, X'i finansal dünyanın merkezi haline getirmeyi amaçlıyor ve bu plan, kullanıcıların hayatlarını parayla ilgili her yönüyle yönetmelerini sağlamayı hedefliyor.

Musk'ın, X çalışanlarıyla perşembe günü yaptığı toplantının bazı ses kayıtları sızdı ve iddialara göre, bu toplantıda büyük bir vizyon ortaya kondu. Musk, bu yeni özelliklerin 2024 yılı sonuna kadar kullanıma sunulması gerektiğini belirtirken, "İnsanlar bunun ne kadar güçlü olduğuna şaşıracaklar" dedi.

Musk'ın iddialara göre dile getirdiği en önemli noktalardan biri, X platformunun kullanıcıların finansal işlemlerini kolaylıkla yönetmelerine olanak sağlayacak bir dönüşümün parçası olması. Buna göre, X kullanıcılarına banka hesaplarına ihtiyaç duymadan finansal işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir platform sunmayı hedefliyor.

Elon Musk, toplantıda, "Ödemeler dediğimde aslında birinin tüm finansal hayatını kastediyorum. Eğer para içeriyorsa. Bizim platformumuzda olacak. Para ya da menkul kıymetler ya da her neyse. Yani, sadece arkadaşıma 20 dolar göndermek gibi bir şey değil. Bir banka hesabına ihtiyacınız olmayacağından bahsediyorum" ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu devrim niteliğindeki değişikliği 2024 yılı sonuna kadar kullanıcıların hizmetine sunmaları gerektiğini belirterek, "Eğer bunu önümüzdeki yılın sonuna kadar kullanıma sunmazsak aklımı kaybederim" dedi. Bu gelişmeler, X'in finansal dünyada bir devrim yaratma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor ve gelecekte kullanıcıların finansal işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırabilir.





Elon Musk'ın X platformunu bir finansal hizmet merkezi haline getirme planları hız kazanıyor. Şirket, şu anda ABD genelinde para transferi lisansları elde etmek için çalışıyor. Musk, X'in bu dönüşümünü hızlandırmak için "önümüzdeki birkaç ay içinde" gerekli belgeleri almayı umuyor.

Musk, X'i finansal hizmetler sunan bir merkez haline getirme vizyonunu daha önce dile getirmişti. Platformun, yüksek getirili para piyasası hesapları, banka kartları, çekler ve kredi hizmetleri gibi finansal araçlar sunmayı hedeflediği ve kullanıcıların dünya genelinde anında ve gerçek zamanlı para transferi yapmalarını sağlayacağını belirtmişti.

X'i finansal hizmetler için bir merkez haline getirme planı, Musk'ın platformu süper uygulamalara benzer bir "her şey uygulaması" haline getirme hedefiyle doğrudan ilişkilendirilebilir. Bu, X'in Çin'deki WeChat gibi alışveriş, ulaşım ve daha fazlasına erişim sunan çok yönlü bir platform haline gelme yolunda attığı adımların bir parçası olarak değerlendirilebilir. Elon Musk'ın bu iddialı planları, X'in finansal dünyada önemli bir rol oynamasına ve finansal işlemleri büyük ölçüde basitleştirmesine yardımcı olabilir, ancak bu vizyonun ne kadar sürede gerçekleşeceği ve hangi belgelerin gerektiği henüz net değil. X'in finansal hizmetlerde nasıl bir değişim yaratacağını görmek için ilerleyen aylarda şirketin atacağı adımlar takip edilecek.