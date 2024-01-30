Elon Musk’ın başı dertte! Kafatası kırılan SpaceX teknisyeni komaya girdi!

Bir roket sorunu esnasında kafatasından ciddi bir yara alan bir SpaceX teknisyeni komaya girdi. Teknisyenin eşi, Elon Musk'ın şirketine ihmal davası açtı.

Elon Musk’ın başı dertte! Kafatası kırılan SpaceX teknisyeni komaya girdi!
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18 Ocak 2022 tarihinde roket motorunun arızalanmasının ardından kafatası kırılan SpaceX çalışanı Francisco Cabada’nın eşi ihmal iddiasıyla dava açtığı öğrenildi.

Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi, (OSHA) kaza soruşturma raporunda Cabada’da, kafatası kırığı olduğunu, kafa travması geçirdiğini ve olayın ardından komaya girerek hastaneye kaldırıldığını aktardı.

aksiyon.com.tr’ye göre, SpaceX entegrasyon teknisyeni olayın yaşandığı 18 Ocak 2022’de şirketin Hawthorne, Kaliforniya'daki tesisinde bir Raptor V2 motoru üzerinde kontroller gerçekleştiriyordu.

elon musk

MUSK PARLAK RENKLİ KIYAFETLERİ SEVMEDİĞİ İÇİN ÇALIŞANLARINA SARI RENKLİ KIYAFETİ YASAKLAMIŞ

Reuters'in haberine göre, Ydy Cabada geçen hafta kocası adına Kaliforniya'daki bir eyalet mahkemesinde dava açtı. Reuters, üç çocuk babasının hâlâ komada olduğunu açıkladı.

SpaceX, tesislerinde sistematik güvenlik hataları olduğu suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Reuters tarafından geçen yılın sonlarında yayınlanan bir araştırma, SpaceX'in 2014 yılından bu yana en az 600 çalışanının yaralandığını ortaya koydu.

Rapor, SpaceX'in Hawthrone da dahil olmak üzere üç tesisindeki ortalama yaralanma oranlarının, daha geniş uzay endüstrisindeki oranları çok geride bıraktığını ortaya koydu. SpaceX'in Kaliforniya tesisindeki ortalama yaralanma oranı 1,8 iken, bu oran 2022'de 100 çalışan başına 0,8 olan sektör ortalamasına kıyasla daha düşüktü.

SpaceX çalışanları Reuters'a, Musk'ın parlak renklerden hoşlanmadığı için çalışanları sarı renkli güvenlik kıyafetleri giymekten bile vazgeçirdiğini söyledi.

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