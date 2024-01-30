Elon Musk’ın serveti 30 milyar dolar düşerek 200 milyar doların altına indi!

Bloomberg’in merakla beklenen Milyarderler Endeksi açıklandı. Endekse göre Elon Musk'ın serveti 199 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un sadece 15 milyar dolar önünde yer alırken, LVMH'nin başkanı Bernard Arnault 183 milyar dolar ile dünyanın en zengin insanı olma statüsünü tehdit altında bırakıyor.

Üstelik Musk, endekste 128 milyar dolarlık servetiyle 9’uncu sırada yer alan Warren Buffett'ın yalnızca 71 milyar dolar önünde yer alıyor. Tesla hisselerinin bölünmeye göre düzeltilmiş bazda 400 doların üzerine çıktığı Kasım 2021'de yatırımcının net değerinin üç katından fazlasına hükmediyordu.





TESLA HİSSELERİ NEDEN DÜŞTÜ?

Elektrikli araç üreticisinin hisseleri o zamandan bu yana yüzde 56 oranında düşerek 183 dolara geriledi ve değeri 1,2 trilyon dolardan 600 milyar doların altına düştü.

Musk, bu yılın başında 100 milyar doların üzerinde bir değere sahip olan Tesla'nın 411 milyon hissesine ya da yaklaşık yüzde 13'üne sahip. Şu anda yaklaşık 75 milyar dolar değerinde olan hisse senedi, bu yıl yüzde 26'lık bir düşüşle mayıs ayından bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Girişimcinin SpaceX'teki yüzde 42'lik hissesi, havacılık ve uzay şirketinin aralık ayındaki 175 milyar dolarlık değerlemesine göre servetinin 74 milyar dolarlık kısmını oluşturuyor. Musk ayrıca daha önce Twitter olarak bilinen X ve The Boring Company gibi başka şirketlere de sahip.

Tesla hisseleri bu yıl, elektrikli araç üreticisinin Wall Street'in dördüncü çeyrek gelir ve kar tahminlerinin altında kalması ve sessiz bir büyüme görünümü yayınlaması ve Musk'ın şirket üzerinde daha fazla kontrol için kriz çıkarması gibi bir dizi nedenden dolayı düştü.